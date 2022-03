Kätlin Kaldmaa: ma kartsin, et Lydia Koidula jääb tänapäeva inimesest järjest kaugemaks

Kultuurkapital kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud ka Kätlin Kaldmaa teos "Lydia". Autori sõnul oli seda teost kirjutades suur vastutus, kuna tead, et käsitled ikoonilise tähtsusega inimest.

Kätlin Kaldmaa räägib "Lydia" Eesti esimesest ajalooannaalidesse salvestatud supertüdrukust Lydia Koidulast. "Selles raamatus ma olen keskendunud ennekõike Lydia tüdrukupõlvele, sellest, kuidas ühest väikesest Vändras sündinud tirtsust saab Eesti juhtiv luuletaja, kirjanik ja ajalehetoimetaja," sõnas ta ja lisas, et teos on mõeldud just lastele.

"Mind on läbi aastate ikka kiusanud see mõte, et Lydia Koidulat näidatakse meile õpikutes, temast räägitakse mitmes eri vanuseastmes, alati tuuakse ära toredad isamaalised luuletused ja väike biograafiline kokkuvõte, aga tegelikult selle kõige taga oli täiesti hämmastav noor naine, kes oli polüglott, kes mõistis tõlkida kasvõi saksa keelest soome keelde," selgitas Kaldmaa.

"Ma natukene kartsin, et Lydia jääb tänapäeva inimesest järjest kaugemale ning unustatakse ära, kui lahe tegelane ta tegelikult oli," tõdes ta ja mainis, et sellise raamatuga kaasneb meeletu vastutus. "Sa tead, et sa käsitled mingit teemat ja inimest, kes on niivõrd ikoonilise tähtsusega eesti rahva, keele ja inimeste jaoks."

Kaldmaa kinnitas, et ta lähenes Lydia Koidulale läbi üüratu austuse. "Ma pidin lugema läbi suure hunniku raamatuid, mis on Lydiast kirjutatud, monograafiaid, ilukirjandust ning erinevaid artikleid, aga siis ma pidin laskma sellest kõigest lahti ja looma oma Lydia."

"Eelkõige ma soovisin näidata tänapäeva eesti lapsele, missugune laps oli Lydia, kuidas ta kasvas Vändra külas, kuidas nad kolisid Pärnusse, kuidas temast sai oma isa abiline nii koolitundide andmisel kui natukese aja pärast ka Pärnu Postimehe tegemisel," sõnas Kätlin Kaldmaa ja mainis, et seetõttu on ta juurde ka märkinud, kui vana Lydia täpselt mingite tegemiste ajal oli. "Selleks, et Lydia astuks välja biograafilistest märkmetes ja saaks inimeseks, kasvataks liha luudele."

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad antakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil kell 18.00 Kirjanike Maja musta laega saalis. Auhinnatseremoonia otseülekannet saab jälgida ERR-i kultuuriportaalis.