Kirjanik Hanneleele Kaldmaa: mulle meeldib erinevaid teemasid kokku põimida

Kätlin Kaldmaa viies luulekogu kannab pealkirja "Mu tiivad on mu juured" ning sellesse on koondatud tekstid alates aastast 2007. Rohketel rännakutel sündinud luule kannab mõtet kodust kui tervest maailmast.

Tema sõnul on raamatus olevad tekstid erinevad seetõttu, et ta on erinevatel eluetappidel suhelnud erinevate paikadega. "Näiteks selle raamatu pealkiri tuli minu juurde aastal 2007, kui ma olin just kodutuks hakanud. Täiesti omal vabal tahtel elasin umbes kolm aastat kodutu maailmarändurist naise elu."

Hanneleele Kaldmaa teises luulekogus "Sinustki võib saada fossiil" põimuvad tervikuks pärimus ja müüdid, looduslugu ja ökoloogia. Tekste saadavad autori enda tehtud illustratsioonid.

"Mulle meeldib vahel kõiksuguseid erinevaid asju kokku sulandada," sõnas ta ning selgitas, et näiteks kohtuvad raamatus erinevad tsitaadid, tunded ja loodusteadused.