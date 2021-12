Kätlin Kaldmaa avaldas raamatu "Lydia"

Kirjaniku, tõlkija ja kriitiku Kätlin Kaldmaa sõnul oli mõte Lydia Koidulast lasteraamat kirjutada temaga kaua aega kaasas käinud. "Meile koolis ju räägitakse Lydia Koidulast, siis lähed ülikooli ja jälle räägitakse Lydia Koidulast, aga see on kõik hästi ametlik ja inimesekauge. Mul oli soov kirjutada raamat Lydiast nagu ta oleks laps, et tuua teda lähemale meie väikestele lugejatele.

Lydia Koidula - ta ei ole luuletus, mis on vaja pähe õppida, vaid Eesti esimene supertüdruk," rääkis Kaldmaa.

Raamatu valmimine võttis mitu aastat ja Kaldmaa töötas selle aja jooksul läbi suure hulga algmaterjale, et panna see koos illustraator Jaan Rõõmusega kokku seiklusrikkaks, ent samas tõetruuks jutustuseks

"Minu lähenemine oli see, et ajaloolised faktid peavad olema õiged, aga eluosas võin ma fantaseerida nagu süda lubab," ütles Kuldmaa.

Kaldmaa hinnangul oleks Lydia Koidula loos aga ainestikku veel palju rohkemakski.

"Mu salasoov loomulikult on, et oleks mõni filmitegija, kes Lydia elust teeks põneva ja tänapäevase seriaali, mis ei oleks otseselt perioodidraama. Sest kui siit lasteraamatust edasi minna, siis Lydia elus on armastust, südamemurdumist, kurvastust. Seal on väga palju suuri tundeid, millest saab saadet teha, mida tuua kaasaega, nii nagu on tehtud näiteks Emily Dickinsoniga," sõnas kirjanik.

Raamat on küll mõeldud noorele lugejale, aga Kaldmaa usub, et seal on silmailu ja uusi teadmisi ka täiskasvanud lugejatele.