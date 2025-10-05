X!

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

Kirjandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

Kirjanik Kätlin Kaldmaa rääkis Vikerraadios, et Turu raamatumessil on eesti kirjanike teoste vastu suur huvi ja tema soome keelde tõlgitud novellikogu "Väike terav nuga" pälvis lugejate poolt sooja vastuvõtu. Kaldmaa sõnul miksivad aga soome kirjanikud julgemalt erinevaid žanre ja on juba suured romantaasiate austajad.

"Turu raamatumess on sel aastal täiesti uues kohas, paigas nimega Logomo, mis on ääretult huvitav ehitis, endine rongide remondigaraaž. Seal on väga palju erinevaid saale ja ka raamatuid on väljas siin omajagu. Kirjastajaid on natuke vähem kohal kui Helsingi raamatumessil, aga sellegipoolest on siin väga palju inimesi," ütles kirjanik ja luuletaja Kätlin Kaldmaa, kelle novellikogu "Väike terav nuga" tõlgiti aasta alguses soome keelde.

Raamatul on Kaldmaa sõnul Soomes omajagu fänne. "Oli isegi nii, et ootamatult astus minu juurde üks mees, kes luges mulle ette soome keeles ühe minu luuletuse ja ütles, et nad on naisega minu suured fännid," rõõmustas Kaldmaa. "See oli väga südantsoojendav hetk messil."

Eesti stend messil on väga külastatav. Lisaks Tiit Aleksejevi ja Urmas Vadi raamatutele, mis samuti soome keelde tõlgiti ja kes ka Turu raamatumessist osa võtavad, ilmusid soome keeles just äsja Maimu Bergi raamat "Stalin Tallinnas" ja Carolina Pihelgase "Lõikejoon".

"Nemad lähevad oma raamatuid esitlema Helsingi raamatumessile, mis toimub oktoobri lõpus," nentis Kaldmaa.

Kirjanik osales vestlusringis ja oli väga üllatunud, kui suur huvi oli selle vastu. "Rääkisime mitte ainult novellikogust, aga laiemalt ka eesti elust ja mingil määral ka meie nõukogude minevikust, millest tuleb kirjutada ja rääkida, sest ega sellest väga palju ei teata," sõnas Kaldmaa.

Soome kirjandus on Kaldmaa sõnul väga laia valikuga ja põnev. "Üks asi, mida meil Eestis veel väga ei ole, on romantaasiad, kus on fantasy ja romance kokku pandud. Soomlased võtavad kiiremini üle selle, mis toimub välismaal, soome kirjanik Siri Kolu on väga kiire ja huvitavalt kirjutav inimene, kes valdab väga hästi erinevate žanrite vahel liikumist," nentis Kaldmaa.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikeraadio, saatejuht Kaja Kärner

