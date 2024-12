Kätlin Kaldmaa uus raamat tutvustab Eesti lastele Islandi jõulutrolle

Islandi kultuuri austaja Kätlin Kaldmaa on saanud valmis raamatu "Jõulud Islandi moodi". Eesti lugeja saab seal tuttavaks jõulumehikestega, kes islandi rahvapärimuse kohaselt pühade ajal inimeste sekka ilmuvad ja seal segadust tekitavad.

Kui meil toimetab jõulude ajal ringi jõuluvana koos oma abiliste päkapikkudega, siis Islandil on alates detsembri keskpaigast liikvel karjade kaupa trolle, kes väikeste vempude kõrval ka päris suurt kurja võivad teha.

"See raamat põhineb Islandi jõululuuletusel 1930. aastatest, kus trollide arv ja nimed kanoniseeriti, aga rahvajuttudes, arhiivides on neid palju rohkem, isegi üle 70 erineva jõulutrolli," selgitas kirjastaja Hanneleele Kaldmaa

Kui Lambapeletis ja Ojakõõrits asjatavad rohkem õues ja karjamaal, siis Lusikanoolija, Potikraapija, Nuuskur, Kökats ja teised paharetid kipuvad otse tuppa ja kööki, et seal pererahva toiduvarude ja majakraami kallal toimetada.

Kirjastaja usub, et raamat võiks lugemisrõõmu pakkuda algklassilastele.

"Ette võivad vanemad muidugi varem ka lugeda. Sõltub vast lapsest, kui on oht, et hakkab väga trolle kartma voodi all, siis algklasside ajal kindlasti," lisas kirjastaja.

Islandi jõululood illustreeris Anna-Eližaveta Žurbenko ja andis välja kirjastus Hunt.