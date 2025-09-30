Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

Kindlasti on eesti kirjandus mu elu mõjutanud ja see on minu jaoks väga oluline, aga seda kuidagi väga üldises mõttes, see on justkui foon. Aga mul on üks konkreetne raamat, mis tõesti on mu elu mõjutanud, olgugi, et see pole eesti kirjaniku oma, aga see on tõlgitud eesti keelde ja eriti raamatuaastal, muidu kah, on oluline ka tõlkijaid väärtustada.

Kui ma olin nii kuusteist, siis oli mu elus selline hetk, kus ma ei käinud ei tööl ega ka koolis, telekast kah midagi ei tulnud, kaabeltelevisiooni meil veel polnud. Ma ei teinudki mitte midagi muud, kui kuulasin kodus kassettmakilt death metal'it ja

õhtul jõlkusin oma karvaste sõpradega väljas ja kui raha oli, siis ostsime kolmeliitrise purgiga lahtist õlut.

Üks minust vanem sõber küsis, mida ma päevad läbi kodus teen ja ma vastasin, et mitte midagi, peale metal'i kuulamise. Ja siis ta küsis, et sa midagi lugeda ei taha, ma võin soovitada. See raamat oli Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita". Lapsena mulle ei meeldinud lugeda ja ma ka ei lugenud midagi, kuigi paar üksikut raamatut mulle ka väga meeldisid, aga ka noorukina oli mu lugemus olematu.

Ja siis ma läksin selle Bulgakovi raamatuga koju, hakkasin lugema ja see oli plahvatus. Kuna ma olin toona satanist, mind huvitas tumedus ja teispoolsus ja kogu see kupatus, siis läks mulle väga korda Wolandi kamp, kes saabus Moskvasse ja ka Jeesuse ja Pilatuse liin ja ma mõtlesin, et pole võimalik, et keegi suudab niimoodi kirjutada!

Sellest peale ma hakkasingi lugema, millalgi parandasin õhtukoolis keemia kahe ära, sest mul oli plaan minna Tartu 8. keskkooli kirjandusklassi, mul oli tekkinud salasoov hakata kirjanikuks, ja mingi nipiga sain ma sinna sisse ja nii mu elu muutuski. Kuigi õlut joon endiselt ja vahel kuulan ka metalli.