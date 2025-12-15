X!

Minu elu muutnud raamat | Kirke Karja ja "Lavastajaraamat"

Minu elu muutnud raamat
Kirke Karja
Kirke Karja Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Minu elu muutnud raamat

Eesti raamatu aastal heidavad eri valdkondades tegutsevad inimesed ERR-i kultuuriportaalis pilgu teostele, mis on nende elu muutnud. Pianist ja helilooja Kirke Karja tutvustab Ingo Normeti koostatud "Lavastajaraamatut".

Häid ja mõjuvaid raamatuid olen lugenud rohkem kui ühe, kuid kõige elumuutvam on 2001. aastal Eesti Teatriliidu ja lavaka poolt välja antud "Lavastajaraamat", intervjuukogumik 12 toona aktiivse lavastajaga: Eino Baskin, Evald Hermaküla, Merle Karusoo, Kalju Komissarov, Mikk Mikiver, Ingo Normet, Elmo Nüganen, Priit Pedajas, Kaarin Raid, Jaanus Rohumaa, Hendrik Toompere ja Mati Unt. 

Lugesin seda kogumikku varateismelisena. Kuna olin terve oma kooliaja käinud teatriringides ja sellest palju rõõmu tundnud, hakkasin kuuendas klassis pidama plaani õppida lavastajaks ja hakkasin juba lavaka katseteks valmistuma. Läksin Tõrva raamatukokku ja laenutasin nii palju teatrialast kirjandust, kui seal oli. Teater oli kõige paeluvam valdkond üldse, kirjutasin isegi mingeid näidendeid. Klassiõde Adeele Jaago oli kuskilt kuulnud, et katsetel tuleb kehastuda aprikoosisaiakeseks. Täielik müstika. 

Katsetele ma muidugi ei läinud, plaan oli selleks hetkeks muutunud. Ja praegu, 24 aastat pärast selle raamatu lugemist, ma enam suurt midagi ei mäleta ka, mida keegi nendest intervjueeritavatest täpselt ütles. Aga raamatust sain kaasa tunde, et oma asja tuleb võtta tõsiselt ja teha süvenenult.

Lisaks sain sealt esimesed tööriistad – mis ei olnud kuidagi lastele mõeldud või lihtsustatud –, kuidas üldse etendust või midagi muud performatiivset vaadata, kuidas üldse elu vaadata. Tundsin, et saan päriselt osa täiskasvanute mõttemaailmast. Hiljem muidugi pettusin, sest kõik täiskasvanud ei osutunudki nii huvitavaks kui need lavastajad. 

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

08:00

Minu elu muutnud raamat | Kirke Karja ja "Lavastajaraamat"

14.12

Rahvusraamatukogu muusikadetektiiv: väiksemate tegijate jõudmine on päris juhuslik

14.12

Kiwanoid avaldas neljanda albumi

14.12

Arvustus. "Põdravalgus": ettevaatust! Põder teel!

14.12

Haldi: ma ei taha olla muusik, kelle looming kedagi ükskõikseks jätab

14.12

Klassikaraadio tähistab jõulumuusikapäeva kontsertidega üle Euroopa

14.12

Indrek Ibrus: tehisaruga seotud riske pole vaja karta, vaid nende riskidega peab tegelema

14.12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Arvo Valtonile

14.12

Keelesäuts. ÕS 2025

13.12

Galerii: Allee galeriis avati Enn Põldroosi maalide näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.12

Indrek Ibrus: tehisaruga seotud riske pole vaja karta, vaid nende riskidega peab tegelema

13.12

Arvustus. Mine metsa, Mihkel Mutt (ehk Mida sa, vanamees, sajatad?)

13.12

Galerii: Allee galeriis avati Enn Põldroosi maalide näitus

13.12

Suri filmidest "Mask" ja "Pulp Fiction" tuntud näitleja Peter Greene

14.12

Arvustus. "Põdravalgus": ettevaatust! Põder teel!

10.12

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

12.12

Uue muusika reede: 5miinust, 21 Savage, Käsi, Oopus jt

13.12

Mehis Heinsaar: iseendas on palju, mida avastada

14.12

Keelesäuts. ÕS 2025

14.12

Kiwanoid avaldas neljanda albumi

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo