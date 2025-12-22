X!

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

Minu elu muutnud raamat
Contra
Contra Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Minu elu muutnud raamat

Eesti raamatu aastal heidavad eri valdkondades tegutsevad inimesed ERR-i kultuuriportaalis pilgu teostele, mis on nende elu muutnud. Kirjanik ja tõlkija Contra tutvustab Elar Kuusi raamatut "Jänesepoeg, kes luuletas".

Ma ei mäleta sellist hetke, kus mõtlesin, et tahaksin ka luuletada nagu see jänesepoeg. Aga võin kindlalt väita, et see lugu mind lapsena haaras, ei ole aimugi, mis vanuses, ja ei ole kunagi meelest läinud ega ka tähtsust kaotanud.

Olin kuulnud plaatidelt onu Remuse jutte, kus jänes on üks kaval loom. Alati kavalam kui rebane. Aga just luuletuste abil kõigi vastaste üle mängimine, kuni inimeseni välja, tundus eriti haarav. Ma ei tea, kas ma arvasin hetkekski, et jänes võidakse ära süüa, kuigi ta oli mitu korda lootusetus olukorras, aga see, kuidas ta välja rabeles, oli muljetavaldav.

Olen ka ise luuletuste abil igasuguseid privileege välja võidelnud. Küllap see oli jänese õppetund. Ma arvan, et ka võtet, kuidas alustada luuletust nii klišeelikult kui veel võimalik, aga teises pooles suunduda täiesti ootamatutele, tihti irooniast pakatavatele radadele, olen ma kuidagi alateadlikult omandanud just oma suurelt õpetajalt jänesepojalt.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:02

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:43

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

12:20

Loe katkendit Hasso Krulli esseest "Igavene taastulek"

10:18

Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

08:42

Keelesäuts. Tuli lõlletab

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: uus ÕS on armastusega kokku keedetud rammuleem

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

21.12

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

20.12

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

20.12

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

21.12

Pildid: Manfred Dubovi ja Marta Stratskase maalinäitus Vabaduse galeriis

19.12

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

08:42

Keelesäuts. Tuli lõlletab

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo