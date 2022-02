Mait Vaik raamatust "Simulatsioon": seal on palju musta huumorit

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on proosa kategoorias nomineeritud ka Mait Vaik teosega "Simulatsioon". Kirjanik kinnitas, et tema raamatu tegelasi seob soov lunastuse järele.

"Raamat "Simulatsioon" koosneb 14 novellist, jutustusest ja mõnest miniatuurist, enamus neist on kõik uus materjal, aga paar tükki on ka varem avaldatud," ütles Mait Vaik ja lisas, et neid seob inimese põgenemine ja soov lunastuse järele. "Raamatus sellest otseselt ei räägita, aga kaudselt on see soov midagi muuta."

"Praeguses maailmas on ühtpidi palju vabadusi ja võimalusi, aga see inimest ikkagi ei rahulda, kui minna piibellikuks, siis ta ei saa lahti ebatäiuslikkusest ja soovist saada kas ise jumalaks, mis välja ei tule, ja saada lunastatud, mille poole ka ei oska liikuda," kinnitas ta ja mainis, et teoses "Simulatsioon" on ka palju musta huumorit. "Enamik lood on tumedates toonides, aga lagi, milleni inimene välja jõuab, on see, et tegelikult on elu püha."

Vaik sõnas, et tumedamate tekstide kõrvale mahub ka lõbusamaid vahepalu. "Ma ei oskagi midagi öelda, siin on musta huumorit, kadumist, enesest põgenemist, maailma eest põgenemist ning samal ajal teadvustamist, et muidu on üldse must ja pime."