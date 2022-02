Indrek Koff: olen viimasel ajal varasemast rohkem hakanud mõtlema riimis

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiatel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud Indrek Koff teosega "Kuhu lapsed said?". Kirjaniku sõnul polnud ta varem isegi mõelnud selle peale, et luulevormis kirjutada, kuid viimasel ajal mõtleb ta üha enam riimis.

Indrek Koffi sõnul on "Kuhu lapsed said?" mingis mõttes täiesti klassikaline lasteraamat. "Seal on üks läbiv lugu, milles lastel sai kõrini, kuidas nendega käitutakse, ning nad kadusid ära, terve linn jäi lastest tühjaks," ütles ta ja lisas, et ebatraditsiooniliseks muudab raamatu aga luulevorm. "Eks selliseid raamatuid on ikka, maailmakirjanduses on neid rohkem, eesti kirjanduses mitte nii palju, aga me kõik armastame näiteks Ellen Niidu "Suurt maalritööd", samuti kirjutas Anti Saar ilmselt sellest inspireerituna "Suure koogitöö", neid on veelgi, aga see pole nii levinud."

"Kuidagi on viimasel ajal juhtunud nii, et ma olen varasemast pisut rohkem hakanud mõtlema riimis, varem ma ei ole iial tulnud selle peale, et katsetadagi midagi riimis teha, isegi, kui mul on olnud mõnes tõlkes vaja kaks või neli värsirida tõlkida, siis ma olen ikka pöördunud kellegi poole, tihti Märt Väljataga või kellegi teise poole," selgitas ta ja lisas, et riimi juurde sattus ta olude sunnil.

"Tahan tänada selle eest väga Peeter Raudseppa Rakvere teatrist, kes tuli minu juurde selle jutuga, et väga oleks vaja ära tõlkida Jean Racine'i klassikaline värsstragöödia "Phedra", sellega ma praegu tegelen, see on olnud väga pikk ja põhjalik töö," ütles Koff ja lisas, et tõenäoliselt sellest läkski asi käima.

"Mul olid olemas kaks tegelast tädi Sirel ja onu Kalju, kes on ka siia raamatusse jõudnud ja mängivad siin küllaltki olulist rolli, aga rohkem polnud esialgu midagi, siis aga kummalisel kombel hakkasid tekkima värsis esimesed ideepojakesed kuni nad said lõpuks täislooks," sõnas kirjanik ja mainis, et värsis kirjutamise eripära on see, et värss võib lõpuks hakata lugu mõjutama. "Proosa puhul, kui sa niivõrd-kuivõrd sõna valdad, seda nii palju ei juhtu."

"Kuhu lapsed said?" puhul seda Koffi sõnul siiski eriti palju juhtunud ei ole, et ta oleks värsi tõttu rajalt kõrvale keeranud. "Kui see raamat hakkas valmima, siis ma tundsin end kuidagi vabamalt värsivormi ja riimitud luule vormiga, siis ma juba mõtlesin ka niipidi, et ma tean, kuhu see lugu välja jõuab ja mis peaks veel juhtuma ning kui olin loo mõttes välja arendanud, siis hakkasin seda riimidega täitma."