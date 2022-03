Märt Väljataga Hume'i tõlkimisest: on vaevarohke töö olnud

Kolmest tõlgitud teosest peab Väljataga kõige tähtsamaks David Hume'i teost "Uurimus inimese arust. Uurimus moraali printsiipidest".

Hume on Väljataga sõnul üks tähtsamaid lääne filosoofia klassikuid, kelle ideid ikka ja jälle uutes kontekstides taasavastatakse. "Samas David Hume on hästi peen kirjanik," rääkis Väljataga ja lisas, et kuigi Hume'i kiidetakse vaimuka ja selge stiili pärast, teeb see tema tõlkimise aga märkimisväärselt keerulisemaks.

"See 18. sajandi stiil erineb niivõrd palju tänasest," ütles ta ja lisas, et mõningad sõnad on aastatega oma tähendusi muutnud. "Hume'i tuntakse kui skeptikut. Ta seadis kahtluse alla üldse meie teadmiste võimalikkuse välismaailmast," sõnas Väljataga.

"Hume'is tänapäevaste mõistetega nähakse naturalisti - sellist mõtlejat, kes mõistusest pidas tähtsamaks tundeid ja loomulikku elamist maailmas," ütles Väljataga, ent lisas, et kohati võib Hume'i mõttemaailm ka tema tõlgendajatele valmistada segadust, ning on keeruline leida sidusat süsteemi filosoofi erinevatest mõtetest.

Hume'i teost tõlkis Väljataga ligikaudu kolm aastat. "See on hästi selline vaevarohke töö olnud."

Lisaks ilmus möödunud aastal Väljataga tõlkes Bernard Williamsi "Eetika ja filosoofia piirid" ning David W. Hamlyni "Metafüüsika".

Williamsi teos on Väljataga sõnul üks halastamatu rünnak 20. sajandi lõpul käibivate moraaliteooriate vastu. Täpsemalt ei meeldi Williamsile see, kuidas paljud moraaliteooriad seavad esiplaanile sellised mõisted, nagu näiteks "kohustus", "vaba tahe" ja "vastutus". Nende kolme mõiste abil püüavad aga paljud taandada inimeste omavahelisi käitumissuhteid. Williamsi arvates ei peaks seda nii tegema.

"Tegu on hästi sügavmõttelise, aga ta ei ole kerge lugemine," iseloomustas Väljataga Williamsi teost.

David W. Hamlyni "Metafüüsika" on Väljataga sõnul sissejuhatus metafüüsikasse. Hamlyni lähenemine metafüüsikale on sarnane Aristotelese arusaamale, et metafüüsika on teadus olevast kui olevast. Teoses käsitleb Hamlyni veel ka inimese ja hinge vahekorda, aega ja ruumi ning palju muud.

