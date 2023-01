"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on kirjandusteoreetik Märt Väljataga

Saate "Plekktrumm" külaline tuleval esmaspäeval on kirjandusteoreetik Märt Väljataga.

30. jaanuaril tähistatakse esimest korda eesti kirjanduse päeva, mille puhul heisatakse ka lipud. Samal ajal õõnestab kirjandusvaldkonda jätkuvalt süvenev vaesus. Miks väärtustada eesti kirjandust ja kuidas tagada tema elujõud?

"Plekktrummi" külaline on kirjandusteoreetik Märt Väljataga. Saade on ETV2 eetris esmaspäeval, 30. jaanuaril kell 21.30. Saatejuht on Joonas Hellerma.