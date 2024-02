Galerii: lastekirjanduse konkursi "Minu esimene raamat" võitis Liina Vagula

Konkurss "Minu esimene raamat" leidis aset 11. korda ning seekord osales 25 käsikirja kõikvõimalikel teemadel. Peale tavapäraste unejuttude kirjutati suvepuhkustest ja eelmiste põlvkondade laste elust, paljulapselistest peredest ja koolist, aga ka näiteks veganite riigist, seentest, koibikutest, kitsedest, siilidest, kaladest, hüljestest, koertest ja kassidest.

Kokkuvõttes otsustas žürii välja anda kolm auhinnalist kohta ning kaks käsikirja ära märkida avaldamissooviga.

Esikohale tuli käsikiri "Kingitus südamest", mille autor on Liina Vagula. Žürii sõnul on "Kingitus südamest" hea ülesehitusega südamlik lugu poisist, kelle isa on pärast vanemate lahutust Soome kolinud ning sooviks endale lemmikloomaks koera, kuid tegu pole ka lihtsalt lemmikloomalooga, vaid käsikirjas on ootamatuid ja inimlikke pöördeid. Liina Vagula töötab õpetajana Põlvamaal ning on varem avaldanud mitmeid raamatuid.

Teisele kohale tuli Tiiu Kitsiku käsikiri "Me kolime ära". Käsikirja puhul märgiti hea sõnaga ära, et tekstis oli natuke ebatavalisemaid teemasid ja huumorit. Peategelased on perekond, kes isa töö tõttu kolib Saksamaale ja lisaks võõras kohas harjumisele peavad rinda pistma nutimajas elamisega. Tiiu Kitsik on Saksamaal elav eesti lastekirjanik ja illustraator.

Kolmanda koha pälvis Maris Mändel käsikirjaga "Proua majauurija". Selles loos läheb tüdruk maale vanaema juurde, kelle hobiks on uurida vanu mõisahooneid. Loomulikult selgub selle käigus ka saladus. Maris Mändel on Eesti Kunstiakadeemia teadur ja varem avaldanud ka ühe lasteraamatu.

Ära märgiti Margo Partsi käsikiri "Latsõkõnõ" ning Liina Rohu "Tähtsate asjade suvi". Neist Margo Partsi "Latsõkõnõ" räägib lustaka loo, kuidas lapsed hakkavad kahtlustama, et nende kooliarst on nõid ja peagi selgub šokeeriv tõsiasi, et tegu on setuga. Teine äramärgitud töö "Tähtsate asjade suvi" on helge lühikestest juhtumistest koosnev kogumik ühe lastega perega väikestest seiklustest ja ettevõtmistest suvepuhkuse ajal.

Käsikirjad on plaanis avaldada umbes aasta jooksul. Kokku on "Minu esimese raamatu" konkursile saabunud umbes 400 käsikirja, millest raamatuna on ilmunud ligi sada.