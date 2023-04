Loomingu Raamatukogus ilmus Oscar Wilde'i näidend "Salome"

Oscar Wilde'i ühevaatuseline tragöödia "Salomé" ilmus esmalt 1893. aastal Pariisis ja prantsuse keeles, pärast tõlkis autor selle ise inglise keelde. Sada aastat hiljem etendus "Salomé" Vanemuises ja selle tarvis tegi lavastaja Linnar Priimägi uue tõlke just inglise keelest. Nüüd ilmub teos viimistletult ja näidendi ingliskeelset esitrükki kaunistanud Aubrey Beardsley illustratsioonidega ka raamatuna.

Järelsõnas vaatleb tõlkija Wilde'i teed dekadentliku estetismi, tema pärisesteetika juurde, mis ilmneb kõige selgemini autori tähtteostes: essees "Valetamise kiituseks", romaanis "Dorian Gray portree" ja näidendis "Salomé".

Loe katkendit:

TEINE NATSAREEN: Üks ime juhtus veel Jairuse tütrega.

ESIMENE NATSAREEN: Jah, see on kindel. Selles ei saa mitte keegi kahelda.

HERODIAS: Need inimesed on hullud. Nad on liiga pikalt Kuud vaadanud. Käsi neil vait olla!

HERODES: Mis ime selle Jairuse tütrega siis juhtus?

ESIMENE NATSAREEN: Jairuse tütar oli surnud. Tema äratas ta surnuist üles.

HERODES: Ta äratab surnud üles?

NAATSAREETLANE: Jah, valitseja, ta äratab surnud üles.

HERODES: Ma ei taha, et ta seda teeks. Ma keelan tal selle ära! Ma ei luba mitte kellelgi surnuid üles äratada. See mees tuleb üles otsida ja talle öelda, et ma ei luba tal surnuid üles äratada. Kus see mees praegu asub?

TEINE NATSAREEN: Ta on igal pool, isand, ja teda on raske leida.

ESIMENE NATSAREEN: Räägitakse, et praegu olevat ta Samaariamaal.

JUUT: Kohe näha, et ta ei ole Messias, kui ta on Samaariamaal. Mitte samaariamaalastele ei ilmu Messias. Samaariamaalased on äraneetud. Nad ei too templisse ohvriande.

TEINE NATSAREEN: Ta lahkus Samaariast paari päeva eest. Minu meelest on ta praegu Jeruusalemma kandis.

ESIMENE NATSAREEN: Ei, seal teda ei ole. Ma just tulen Jeruusalemmast. Juba kaks kuud pole neil temast teateid.

HERODES: Ükspuha! Aga laske ta üles otsida ja talle minu poolt öelda, et ma ei luba tal surnuid üles äratada! Vett viinaks muuta, pidalitõbiseid ja pimedaid ravida – tehku seda, kui tahab. Mul ei ole mitte midagi selle vastu. Pidalitõbiseid ravida näib mulle isegi väga hea tegu olevat. Kuid ma ei luba mitte kellelgi surnuid üles äratada. See oleks kohutav, kui surnud tagasi tuleksid.