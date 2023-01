Eesti illustraatorid valiti Bologna lasteraamatumessi illustratsiooninäituse finaali

Kokku esitati konkursile 4345 kunstniku tööd 91 riigist või piirkonnast üle kogu maailma. Žürii valis konkursi lõppvooru 15 finalisti, kellest kolm on eesti illustraatorid.

Pamela Samel esitas konkursile illustratsioonid Liis Kiviranna raamatust "Toru" (2021, kirjastus Päike ja Pilv), raamatu idee võitis 2021. aastal ka Põlvepikuraamatu konkursil kolmanda koha. Pamela Samel on kunstiõpetuse ja tekstiilidisaini taustaga kunstnik.

Noor Eesti graafik Gertrud Oberg sai näituse finaali oma graafiliste joonistustega, mida on kasutatud rollimänguraamatu "His Majesty the Worm" illustreerimiseks. Gertrud Oberg on lõpetanud Põlva kunstikooli ja on klassikalise kunsti tudeng.

Ulla Saar saatis konkursile illustratsioonid Liis Seina raamatust "Mona isepäine isa" (2022, kirjastus Pegasus). Ta on arhitektuuritaustaga illustraator, kelle piltide stiili iseloomustab kaasaegne disainerlik lähenemine raamatuillustratsioonile.

Bologna rahvusvahelise lasteraamatumessi illustratsiooninäitus toimus esmakordselt 1967. aastal. 2022. aastal toimunud Bologna rahvusvahelise lasteraamatumessi 56. illustratsiooninäitusel sai näha ka Eesti illustraatori Marja-Liisa Platsi töid Triinu Laane raamatust "Luukere Juhani juhtumised".

Lasteraamatumess toimub Itaalias 6. kuni 9. märtsini 2023.