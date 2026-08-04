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Lavakast lavale | Uku Pokk

Teater
Uku Pokk
Uku Pokk Autor/allikas: Tiit Ojasoo
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Uku Pokk.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Mina olen Uku, tulen mõnede uskumuste järgi maailma keskpunktist, teiste järgi maailma äärelt, nime järgi Saaremaalt. Hetkel olen Kreekas workshop'il, pool teed on veel minna, nii et mine sa tea.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Põhikoolis tulid ühte tundi mingid inimesed, keda esitleti meile uurijatena ja kelle valve all tehti kogu kooli läbiotsimist. Seisime kõik pingeliselt valvel. Äkki hakkasid nad valjult naerma ja mängisid meile ja meiega läbi erinevaid stsenaariume noortest, alkoholist, sõprusest, vanematest jne. Aastaid hiljem sain teada, et nad olid NO99 näitlejad.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Ilmselt Shaolini munk. Mustal konnal must saba.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Mul ei ole isegi lemmikjäätist.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Et mindaks mujale, kui sinna, mida juba teatakse. Ehk otsingulisusest.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Dionysos. Aga ma unistan varsti kindlasti ümber.

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Sõiduk.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Seda midagi muud, mis on veel tundmatu.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Ilmselt küll, aga ainult sügaval vee all.

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Film: "Laputa, lendav kindlus"

Raamat: Uku Masing "Olla sulle hää"

Lavastus: "Eneseabiõpik"

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Alati teater.

2. Esimene või viimane rida?

Tagumine.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Sama asi.

4. Suur saal või tubateater?

Vaba õhk.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.

Toimetaja: Karmen Rebane

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