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Lavakast lavale | Katarina Sits

Teater
Katarina Sits
Katarina Sits Autor/allikas: Erakogu
Teater

Tänavu lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lend. Kultuuriportaal saab värskete maailma minevate näitlejate, lavastajate ja dramaturgidega tuttavaks. Vastab näitleja õppesuuna lõpetanud Katarina Sits.

Kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed?

Näitleja Haapsalust. Hetkel olen võimaluste avastusretkel. Mind huvitab inimese juures see, mis ei ole analüüsitav ja mõistusega selgitatav.

Mis oli sinu elu esimene suur teatrielamus?

Estonias "Pähklipureja". Peale seda on mul alati olnud tunne, et ballett on üks suur võlumaailm.

Kui sa ei oleks lavakasse sisse saanud, siis kes oleks sinust saanud?

Mul on selline tunne, et kord saab minust taimekasvataja.

Kes on sinu lemmiknäitleja Eestist, kes välismaalt? Miks?

Naised Florentina Holzingeri lavastusest "Ophelia's Got Talent". Seda vaadates tundsin esimest korda teatris midagi sellist, mida ei olnud varem kogenud.

Millest tunned Eesti teatris puudust?

Riskimisest.

Unistuste tegelane, keda laval või ekraanil mängida?

Tahaksin mängida groteskset nõida (Ita Ever on "Nukitsamehes" vapustav) või täiesti vastupidist tasast hinge, kelle kõik liigutused on kaalutletud.

Mis on teater? Seleta ühe lausega.

Teater viib meid argielust kaugemale ja aitab hoida hinge elusana.

Mida sa teatrist kõige enam otsid?

Lähedust, julgust, ausust, ilu, rõõmu, elu peidetud külgi.

Kas elu ilma teatrita on võimalik?

Kui meil ei oleks teatrit, oleks meil midagi muud, mis täidaks sarnast funktsiooni. 

Anna mõned soovitused: üks film, üks raamat, üks lavastus.

Film: Lars von Trieri "Antikristus"

Raamat: Pessoa "Rahutuse raamat"

Lavastus: Marta Aliide Jakovski "Fundamentalist"

Lõpetuseks viis lühiküsimust:

1. Film või teater?

Teater.

2. Esimene või viimane rida?

Esimene.

3. Sõnateater või kaasaegne etenduskunst?

Etenduskunstid.

4. Suur saal või tubateater?

Tubateater.

5. Shakespeare või Beckett?

Shakespeare.

Toimetaja: Karmen Rebane

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