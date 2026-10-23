Südalinna teatris esietendub Andrus Kivirähki uus jõululugu "Maria ja jõulud"

27. novembril esietendub Südalinna teatri suures saalis "Maria ja jõulud", mille Andrus Kivirähk kirjutas spetsiaalselt Südalinna teatrile. Dmitri Petrenko lavastatud koguperelugu viib vaatajad väikese tüdruku maailma, kus kujutlusvõime ei tunnista täiskasvanute seatud piire.

"Tahtsin kirjutada Südalinna Teatrile lõbusa jõululoo, mida oleks huvitav vaadata nii lastel kui ka täiskasvanutel. Täiskasvanud teavad ju tavaliselt täpselt, mis on võimalik ja mis mitte, kuidas tuleb käituda ning milleks iga asi on mõeldud. Lapsel on palju rohkem vabadust: ta võib minna reisile toast lahkumata, sõbruneda Külmaga või paluda elevandil jõuluvanale appi tulla," ütles näidendi autor Andrus Kivirähk.

Ta lisas, et vahel tuleb täiskasvanutelegi kasuks nende mängudega kaasa minna. "Loodan, et see lavastus annab Südalinna teatri publikule võimaluse üheskoos naerda ja muidugi uskuda, et jõuluimed sünnivad kindlasti nendega, kes neisse kogu südamest usuvad," tõdes Kivirähk.

Lavastaja on Dmitri Petrenko, kunstnik Natalia Tšernova ja kostüümikunstnik Baiba Litinja. Muusika loob Astra Irene Susi, koreograafia Daniela Privis ning valguskujunduse Anton Andrejuk.

Maria rollis astub lavale Erika Babjak. Tema lemmikmänguasja Buratinot kehastab Artjom Vesselovski ja Barbiet Oleksandra Levytska. Ema mängib Karin Lamson, isa ja Ronka Stanislav Kolodub ning Kassi Mikhail Manevich.

"Maria ja jõulud" esietendub 27. novembril 2026 Südalinna teatri suures saalis. Lavastus on soovitatav alates kuuendast eluaastast ja kestab 55 minutit, etendust mängitakse vene keeles sünkroontõlkega eesti keelde.