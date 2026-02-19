Pildid: selgusid 2025. aasta kauneimad Eesti raamatud

Kahele konkursile esitati 214 raamatut, mis on viimase kümne aasta suurim arv. Publik saab hääletada oma lemmiku poolt kuni 19. märtsini.

2025. AASTA 25 EESTI KAUNEIMAT RAAMATUT

Žürii: Gunnar Kalajas (trükikoda Greif), Kadi Kiipus (Eesti Rahvusraamatukogu), Tuulike Kivestu (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Karel Korp (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Sirly Oder (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Heino Prunsvelt (Eesti Kujundusgraafikute Liit) ja Piret Veigel (Eesti Kirjastuste Liit).

Aare Toikka "Lendan täna Rapa Nuile. Lavastaja päevaraamat"

Kujundaja: Angelika Schneider

Illustraator: Regina Lukk-Toompere

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Eristub selgelt teistest luuleraamatutest, lustakas ja eriline fondivalik äratab kohe tähelepanu. Illustratsioonid seostuvad kenasti tekstiga. Õhulisus ning julge värvipalett ja kaetud lahtine köide teevad raamatust ainulaadse terviku.

"Printsess ja trubaduurid. Ivar ja Astrid Ivaski kirjavahetus Marie Underi ja Artur Adsoniga 1957–1979" (kahes köites), koostajad Marin Laak, Kanni Labi, Tiina Saluvere



Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: EKM Kirjandusmuuseum

Trükikoda: Greif

Žürii: Kahest mahukast raamatust on moodustunud stiilipuhas ja peenekoeline tervik. Väga puhta ja maitseka kujundusega – klassikaline kuldlõige, kus kõik on ideaalses paigas.

Toomas Paul "Iga raamat avab uue akna"

Kujundaja: Endla Toots

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Greif

Žürii: Rahulik, majesteetlik, minimalistlik. Toetab ja tõstab esile autori positsiooni ning väärikust. Luterliku kasinusega kooskõlas kujundus peegeldab autori hinge ja eetikat. Hea kirjatüübi valik ja harmooniline kujundus.

"Kunstisõltuvus. Reigo Kuivjõgi kunstikogu", koostajad Andres Eilart, Karl Käsnapuu, Aleksander Metsamärt, Rauno Thomas Moss

Kujundaja: Anastasia Musakko

Kirjastaja: Reigo Kuivjõgi

Trükikoda: Greif

Žürii: Uuendusmeelne kunstiraamat, kasutatud on kunstiraamatutele mitteomaseid uudseid kujundusvõtteid. Asjakohane paberivalik ja suurepärane trükikvaliteet lasevad värvidel särada ning lugejal sisu väärikalt nautida.

"Valhalla aeg. Luuleteatri teekond", koostajad Anu Tonts, Tiit Pruuli

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Go Group

Trükikoda: Greif

Žürii: Midagi uut Eesti raamatukujunduses. Pimeduses fluorestseeruv optiline efekt on õnnestunud ja on raamatu sisuga ideaalses sümbioosis. Sisukujundus rikkalik ja põnev, eeslehed sümboliseerimas raamatu teemat – teatrit. Äärmiselt leidlik ja väärikas raamat.

Antalis AS preemia parima paberikasutuse eest

Apollo Kauplused eripreemia

"Bruno Tomberg. Disaini leiutamine", koostaja Kai Lobjakas

Kujundaja: Indrek Sirkel

Kirjastaja: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Sügav kummardus Eesti disaini legendile. Väga tabavalt on sisus kasutatud Tombergi enda arendatud kirjatüüpi. Tõsiselt väärikas ja terviklik teos.

Jaana Maling, Melissa Mariel Korjus, Krõõt Tarkmeel "Kannapööre. Lood uutest algustest"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Rahva Raamatu kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Perfektne kujundus, kogu ülesehitus lausa heliseb harmoonilises kooskõlas. Paberivalik, kirjatüübid, kujundus, värvilahendus, köide ja kaane töötlus. Žürii üks vaieldamatu lemmik.

Hans Alver, Olev Liivik "Elame veel! Hans Alver juuniori päevik Siberi küüditamisajast 1941–1949"

Kujundaja: Asko Künnap

Kirjastaja: Eesti Mälu Instituut

Trükikoda: Print Best

Žürii: Soe ja helge mälestusteraamat, nauditav materjalivalik, sisu ja vormi suurepärane kooskõla. Paberivalik toetab raamatu läbivat teemat, muudab selle lugejasõbralikuks ning pakub kindlasti lugemiselamuse.

"See esimene raamat. 500 aastat ühist kirjakultuuri", koostajad Piret Lotman ja Toms Ķencis

Kujundajad: Viktor Gurov, Margit Plink

Kirjastaja: Eesti Rahvusraamatukogu

Trükikoda: Printon

Žürii: 500-aastane materjal on kujundatud kaasaegselt keskaegses võtmes, mis nõuab kujundajalt suurt kogemust ja julgust. Kaanematerjali valik ja kasutatud eriefektid on väga riskantsed, kuid antud teose juures on need ennast suurepäraselt õigustanud.

Merilin Mandel "Mis värk nende kehadega on?"

Kujundaja: Einike Soosaar

Illustraator: Krõõt Kukkur

Kirjastaja: Puänt

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Raamatu autorid on äärmiselt delikaatse teema suutnud esitada vaimukas ja eelarvamustevabas kujunduses. Illustratsioonid mõjuvad humoorikalt ning on väga heas kooskõlas tüpograafiaga. Raamatu kontseptsioon on mõnusasti õnnestunud.

Marie Under "Lauluga ristitud"

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Väga õnnestunud tüpograafia ja kujunduselementide koosmõju. Tollasele ajastule omane lihtsus ja väljapeetus iseloomustab sobivalt Underi meelelisust ja esteetikat. Pastelne värvilahendus toetab ideaalselt raamatu sisu.

Kertu Rannula, Elo Vahtrik "Armastus on diisel"

Kujundajad: Kertu Klementi, Emma Reim

Kirjastaja: Starter-kit

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Noorusliku energiaga laetud särtsakas tulevärk, heas mõttes nooruslik disain, mis tuleb otse koolipingist. Nooruslikult hullumeelne esteetika pole ületanud piire, küll aga intrigeerib ning tembutab vaatajaga. Kaane minimalism tekitab huvi, kutsub avama ja avastama.

"Rannarootslased. Estlandssvenskar", koostajad Kristel Rattus, Reet Mark, Ivi Tammaru

Kujundajad: Marje Eelma ja Martin Eelma (Tuumik Stuudio)

Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum

Trükikoda: Printon

Žürii:Väga põneva kujunduse ja keerulise trükitehnoloogiaga raamat. Keeruline plokilõike koloreerimine on üllatavalt hästi õnnestunud. Kolme eri keele erinevad kaanekujundused on samuti leidlik ja nutikas lähenemine.

"Tähti püüdes. Triipsudest, täppidest, kunstist ja kirjatehnikast", koostajad Edna Vahter, Sirje Torim, Margit Tõnisson, Terje Äkke

Kujundaja: Endla Toots

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

Žürii: Mõeldud küll õppe- või käsiraamatuks, on tulemus ergas, kaasaegne ja kergelt vallatlev. Mahukas ja vaheldusrikas materjal on loetavalt ja selgelt esitatud.

Indrek Koff, Olena London "Ära oota midagi"

Kujundaja: Dan Mikkin

Illustraator: Olena London

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Žürii: Maitsekas ja soe raamat. Kujunduses jäetud palju õhku ja puhtust, narratiivne ja jõuline. Tundlik ja poeetiline kujundus annab hästi edasi emotsionaalset teksti.

Kalle Toompere "Logolugu"

Kujundaja: Kalle Toompere

Kirjastaja: Mappemonde

Trükikoda: Greif

Žürii: Kujundaja kujundab kujundusest raamatu, Eesti mõistes pretsedenditu juhtum. Ja Kujundaja on siin rokkinud täiega, tulemuseks on julge, samas veetlevalt mänguline vormi ning sisu relevantsus. Uudselt värske ja õnnestunud köitelahendus viitab Kujundaja hiilgavale kogemustepagasile.

"Eugen Habermann ja Herbert Johanson. Eesti modernismi klassikud", koostaja Karin Hallas-Murula

Kujundaja: Andres Tali

Kirjastajad: Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallinna Linnaarhiiv

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Klassikaliselt väljapeetud ja traditsioone austav materjali suurepärane eksponeerimine. Aimekirjanduse kõrgtase, ilma suurema trikitamiseta on saavutatud väga puhas ja väärikas tulemus, Eesti ehituskultuuri tipptasemel jäädvustamine.

"Merko kolmkümmend viis", koostajad Merit Kullasepp, Tõnu Toomik

Kujundaja: Kalle Toompere

Kirjastaja: Aasta Raamat

Trükikoda: Greif

Žürii: Eesti ehitusettevõtete lipulaeva eksklusiivne ja esinduslik väljaanne. Suurejoonelise kompositsiooni ja ühtlaselt kõrgekvaliteedilise pildivalikuga luksuslik teos. Mahukas teoses ei avastatud ühtegi stiilivääratust. Suursugusust annab juurde raamatu ümber olev vutlar.

Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Tiina Saar-Veelmaa "Sirelilillad stilettod"

Kujundaja: Liis Karu

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Mõnusa formaadiga, atmosfääriline, sensuaalne nii füüsiliselt kui ka looduslikult. Loodusfotod on valitud raamatu pealkirja ja sisuga kooskõlas ning mõjuvad sobivalt erootiliselt laetud tekstiga. Eristub muudest ilukirjandusteostest just rohke fotovaliku tõttu.

"Vabaduse labor. Ülikooli sotsioloogialabor 1967-1975: sünd, tegevus ja hävitamine", koostajad Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Mati Heidmets

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Greif

Žürii: Tõeliselt sümpaatne ja soe raamat, väga professionaalse kujundusega. Kaaned kujundatud sisuga kooskõlas olevas retrostiilis, kasutatud nn pahupidi kartongi: esikaas on trükitud katmata poole peale, milline võte on eriline ja harva kasutatav ning eeldab kujundajalt suurepärast materjali tundmist.

"Tänuga. Südamlikult. Armastusega. Muusikalised tervitused Arvo Pärdilt", koostajad Maarja Tyler, Karin Rõngelep, Ardo Västrik

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Arvo Pärdi Keskus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Esmamulje on taevalik kergus, kujundaja pole läinud liiga pateetiliseks arvestades, kellele raamat on pühendatud. Kasutatud maestrole omast õhku, vaikust, helgust ja puhtust. Avatud köide on kaetud kangaga, mis teeb selle uudseks, omanäoliseks ja esteetiliseks.

Laur Lomper "Selle talve päevik"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Illustraator: Jarõna Ilo

Kirjastaja: Helios

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Särtsakas ja vallatu, erakordselt nutikalt kujundatud luuleraamat. Palju teravmeelseid detaile, mis toetavad raamatu loetavust. Mõjub kaasaegselt ja stiilselt ning on ühtlasi nii mänguline kui ka minimalistlik. Kahe värvi kombineerimine jätab mulje märksa rikkalikumast paletist.

Rahva Raamatu eripreemia

Jüri Vendelin "Photojournalist"

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Greif

Žürii: Erinevate paberite oskuslik kasutus. Fotograafi monograafia asjatundlik kujutamine. Väljakutsuv ja nõudlik kaanekujundus on õnnestunud, kaane seljatrükk väärib veel eriti esiletõstmist. Tugev kaasaja ja retro koostöö on ennast igati õigustanud.

Marge Paas "Eduard Profittlich"

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Greif

Žürii: Huvitava kaane ja formaadiga. Taktiilne kaas on kooskõlas hingelise sisuga ning aitab paremini raamatu vaimsust tajuda.

Doris Kareva "Maast leitud, tuulde tõlgitud"

Kujundaja: Piia Ruber

Kirjastaja: Verb

Trükikoda: Greif

Žürii: Lummavalt helge, lendlev ja südantsoojendav luuleraamat. Maitsekas värvivalik ning esteetilised vinjetid. Kaanel kasutatud pimetrükk on igati õigustatud.

2025 AASTA VIIS KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT

Žürii: Kristi Kangilaski (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Katrin Kliimask (Eesti Kirjastuste Liit), Jaanika Palm (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Jaan Rõõmus (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Pamela Samel (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Gete Tammann (Eesti Rahvusraamatukogu) ja Kristina Tort (Eesti Kujundusgraafikute Liit).

Jaan Aru "Osav aju"

Kujundaja ja illustraator: Martin Veisman

Kirjastaja: Ajujutud

Trükikoda: Printon

Žürii: Illustratsioonide ja kujunduse punk-lähenemine teeb raamatu hoogsaks ja põnevaks. Lisaväärtust annab raamatule huvitav värvivalik.

Katri Smitt "Väike Romb"

Illustraator: Katri Smitt

Kujundaja: Liis Karu

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Graafiline ja tundlik autoriraamat, mis on terviklik ja hästi läbi mõeldud. Raamatu maitsekat kujundust toetab hästi valitud formaat.

Liis Sein "Miks Jaan?"

Illustraator: Pamela Samel

Kujundaja: Pärtel Eelmere

Kirjastaja: Päike ja Pilv

Trükikoda: Print Best

Žürii: Humoorikas ja detailirohke raamat, mis on on kaanest kaaneni läbi töötatud ja kujundatud. Mänguline lahendus muudab raamatu rõõmsaks ning tekitab samal ajal koduse tunde.

Piret Jaaks "Tark koer"



