Laste loomevõistlus kutsub jagama isiklikke valukogemusi

Eesti Lastekirjanduse Keskuses avati tunnete teemaline illustratsiooni- ja nukunäitus „Kõik tunded on õiged“
Eesti Lastekirjanduse Keskuses avati tunnete teemaline illustratsiooni- ja nukunäitus „Kõik tunded on õiged"
Tallinna Lastehaigla ja Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsuvad 5–16-aastaseid lapsi osalema loomevõistlusel "Minu valu lugu", mis toimub 3.–30. märtsini 2026 ja annab võimaluse väljendada oma kogemusi valuga joonistuste ning lugude kaudu.

Võistlusele oodatakse joonistusi, lühijutte, kirju, luuletusi ja koomikseid, mis räägivad lapse isiklikust kokkupuutest valuga. Teema võib olla seotud haigla, haiguse, paranemise või mõne muu olulise hetkega lapse elus.

"Valu ei ole ainult füüsiline tunne. Sellega võivad kaasneda hirm, segadus, mälestused. Sageli on lapsel keeruline oma kogemust sõnadesse panna, kuid pilt või lugu aitab seda mõtestada ning jagada," sõnas Tallinna Lastehaigla turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Svea Talving. 

Loomevõistluse aluseks on arusaam, et laps on oma valukogemuse parim tundja ning loov eneseväljendus aitab sellega paremini toime tulla. Samuti annavad laste lood täiskasvanutele – lapsevanematele, õpetajatele ja tervishoiutöötajatele – võimaluse õppida paremini märkama ja kuulama.

Loomevõistlusel saavad osaleda 5–16-aastased lapsed. Oodatakse töid erinevates vormides: joonistusi, maale, kollaaže, digikunsti, lühijutte, kirju, luuletusi ja koomikseid. Joonistused peavad olema A4- või A3-formaadis.

Väljavalitud töödest valmib raamat "Laste valu ei pea olema saladus" ning rändnäitus "Valu värvid", mis toovad laste lood ja pildid laiema avalikkuse ette.

