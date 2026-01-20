X!

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

Eesti Lastekirjanduse Keskuses avati tunnete teemaline illustratsiooni- ja nukunäitus „Kõik tunded on õiged“
Lastekirjanduse keskuses avatud tunneteteemaline illustratsiooni- ja nukunäitus "Kõik tunded on õiged" kutsub erinevaid emotsioone ära tundma, nendega toime tulema ja leppima.

Keskuse saali- ja trepigalerii täidavad Eestist ja mujalt maailmast pärit raamatukunstnike illustratsioonid, mis näitavad, et tunded on igapäevaelu loomulik ja oluline osa ning need pole ei head ega halvad.

Lisaks illustratsioonidele saab keskuse pööningul uudistada tundeloomi, mille on laste joonistuste põhjal loonud nukukunstnikud. Tundeloomade konkursile saadeti üle 2000 joonistuse, sadakond neist on ka näitusele vaatamiseks välja pandud.

Kuraator Katrin Tõnissoni sõnul on tunnetel lastekirjanduses, eriti just pildiraamatutes, tähtis koht ning näitusel saab emotsioonidest rääkida ausalt ja mänguliselt. Näitustega kaasneb ka haridusprogramm.

"Haridusprogrammi ootame nii lasteaedade viimaseid rühmasid kui koolide esimest ja teist, miks ka mitte kolmandad vanuseastet, sest töö tunnetega kestab ju elu lõpuni. Siin ruumis tahame lastega läbi erinevate tegevuste arutada, milliseid tundeid olemas on, kas see on hea või halb ja kuidas sellega toime tulla," rääkis Tõnisson.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

