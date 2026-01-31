Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõistluse Kapsas võitjad

Konkursi eesmärk oli leida noori talendikaid raamatuarvustajaid, et ka tulevikus saaks meie kultuurilehtedest lugeda asjatundlikku lasteraamatukriitikat. Samuti soovisid korraldajad õhutada noori raamatute üle mõtteid vahetama.

Võistluse idee autor ja žüriiliige Jaanika Palm tõdes, et üha suurenev osalejate arv näitab ilmekalt noorte lugemishuvi ja vajadust eneseväljenduse järele. "Konkursi parimad tööd ei piirdunud ainult ülevaatega teosest ja selle autorist, vaid pakkusid lugejale midagi enamat – olgu selleks siis uudne vaatenurk raamatule, probleemide seostamine isikliku eluga või põhjendatud kriitika teose aadressil," lisas Palm.

Töid hinnati kahes vanuseastmes. 6.–7. klasside õpilaste hulgast tuli võitjaks Laura Nurme Tartu Kivilinna Kooli 7. klassist, kes kirjutas arvustuse Suzanne Collinsi "Näljamängude" sarja raamatule "Lõikuspäeva päikesetõus". Teise koha sai Adeele Tuisk Miina Härma Gümnaasiumi 7. klassist arvustusega Jakob Hero raamatule "Vaata, kuidas vili kasvab". Kolmanda koha pälvis Miina Härma Gümnaasiumi 6. klassi õpilane Grete Metspalu arvustusega Louis Sachari raamatule "Augud".

Apollo preemia sai Valtu kooli 7. klassis õppiv Kaisa Kraav, kes mõtiskles arvustuses Jennifer Lynn Barnesi teose "Pärimismängud" I osa üle. Hea Lapse eripreemiad said Tartu Luterliku Peetri Kooli 4. klassi õpilased Helmi Paju ja Ida Pruul. Helmi arvustas Jana Maasiku teost "Neetud aare" ja Ida Anti Saare raamatut "Kajakad". Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia sai Belgia IV Euroopa Kooli õpilane Melania Van Muylem, kes kirjutas Elle McNicolli raamatust "Mingi säde".

8.–9. klasside vanuseastmes sai esimese koha Räpina Ühisgümnaasium 9. klassi õpilane Marleen Punnisk, kes arvustas Hugo Vaheri raamatut "Nutivaba". Teise koha vääriliseks hindas žürii Tallinna Reaalkooli 8. klassis õppiva Anni-Mari Väli, kes kirjutas Benedict Wellsi romaanist "Hard Land". Kolmandale kohale tuli Kaisa Karja Tartu Mart Reiniku Kooli 9. klassist, kes mõtiskles Hugo Vaheri raamatu "Nutivaba" üle.

Apollo preemia sai Averiin Hummal Tartu Hansa Kooli 9. klassist. Tema kirjutas Ene Sepa teosest "Keelatud sõnad". Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia pälvis Carmen Sammelselg Saku Gümnaasiumi 8. klassist Mikki Daughtry ja Rachael Lippincotti raamatule "Kogu see aeg" kirjutatud arvustuse eest.

Võitjad said auhinnaks Apollo raamatupoe kinkekaardid. Parimad tööd avaldatakse kokkuleppel autoritega ka ajakirjas Hea Laps. Apollo preemiate saajaid ootab võidutöö avaldamine Apollo blogis ja Postimehe raamatuportaalis, 100-eurone kinkekaart ning võimalus avaldada aasta jooksul veel raamatuarvustusi.

Võistlus kestis 25. augustist 28. novembrini 2025 ja sellele laekus kokku 130 tööd. Nende hulgast valis parimad välja kuueliikmeline žürii koosseisus: Anna-Magdaleena Kangro ja Kätlin Vainola ajakirjast Hea Laps, Jaanika Palm, Ülle Väljataga ja Helena Kostenok Eesti Lastekirjanduse Keskusest ning Marju Kirsipuu Apollo raamatupoest.