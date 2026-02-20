X!

Galerii: arhitektuurimuuseumi uuel näitusel astuvad eri põlvkondade naissisearhitektid dialoogi

Arhitektuurimuuseumi uus näitus „8 naist. 4 dialoogi ruumist“
19. veebruaril avati Eesti Arhitektuurimuuseumis näitus "8 naist. 4 dialoogi ruumist", mille on kureerinud Karen Jagodin koos kaaskuraatorite Taimi Soo, Tüüne-Kristin Vaikla, Liis Lindvere ja Hanna Karitsaga.

Näitus "8 naist. 4 dialoogi ruumist" toob fookusesse neli naissisearhitekti – Maia Laul, Kirsti Laanemaa, Aate-Heli Õun, Maimu Plees –, kelle loominguline kõrgaeg jäi Nõukogude aega, ning annab võimaluse neljale täna tegutsevale naissisearhitektile uurida, küsida ja inspireeruda oma eelkäijate loomingust.

Väljapaneku keskme moodustuvad neli dialoogi, mille ühes otsas on praegu aktiivselt tegutseja ja teises oma eriala eelkäija mitmekümne aasta tagant. Mida oma eelkäijate loomingust üles nopitakse? Kas interjöörides, mis valmisid hoopis teistes sotsiaalsetes, majanduslikes ning ühiskondliku korra tingimustes, on tänapäeva loojale midagi kõnetavat ja olulist? Kas sisearhitektina on oma eelkäijate pärandisse süvenedes võimalik leida midagi sellist, millega praegu samastuda või millest inspireeruda?

Näituse algtõukeks on Taimi Soo ja Irena Timuski läbiviidud projekt "Inimesed pildis", mis koondas Eesti Sisearhitektide Liidu toel kokku kümmekonna naissisearhitekti eluloolised ja loomingulised andmed nii autorite eraarhiividest kui muuseumide kogudest. Nende allikmaterjalidega suhestuvadki näituse kaaskuraatorid – Liis Lindvere, Hanna Karits, Taimi Soo ja Tüüne-Kristin Vaikla –, luues nii põlvkondadeülese ja erialasisese dialoogi.

Näituse on kujundanud Helen Oja, graafilise disaini tegi Kadri-Maria Külaots. Väljapanek jääb avatuks kuni 24. maini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

