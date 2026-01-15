X!

Kunstiasutuste liit ja linn tõid välja Tallinna kunstikaardi

Foto: Priit Mürk/ERR
Tallinnas esitleti kolmapäeval kunstiasutuste liidu ja Tallinna linna koostöös valminud Tallinna kunstikaarti, kuhu on kantud pealinna kunstimuuseumid ja galeriid. Kakskeelne kaart on kättesaadav nii veebis, turismiinfo keskuses kui ka suuremates kunstiasutustes üle linna.

Tallinna uuele kunstikaardile on märgitud 46 kunstimuuseumi ja -galeriid üle linna. Kaardi eesmärk on kasvatada nii kohalike kui ka väliskülaliste teadlikkust erinevate näitusepaikade osas ning lihtsustada nende üles leidmist, külastamist ja seeläbi kasvatada ka näitustest osasaajate arvu.

"Sellist lihtsat kaarti, mille ma saan võtta näppu kui lähen linna peale, sellist hetkel, vähemalt värskete andmetega, praegu tõesti ei olnud. Kaardi andmeid uuendame kaks korda aasta, kuna võib-olla mõned kohad avanevad, lähevad kinni või siis muutuvad ka avanemisajad. Kunstiasutuste liit hakkab vastutama, et kaardi andmed oleksid värsked ja teatud aja tagant uuendatavad," tutvustas kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste.

Tänavu tähistavad juubelit kolm märgilist kunstiasutust: Kumu ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum saavad 20-aastasteks ning Eesti Arhitektuurimuuseum 35-aastaseks. Juubeliaasta avalöögina tutvustasid kolm muuseumi oma plaane.

"Sellel 2006. aastal kui Kumu avanes, eks see muutis kunstivälja päris palju. Võib-olla ka see arhitektuurimuuseum, Rotermanni soolaladu oli kuntsisaalina eellugu Kumu avamisele. Kumu avati 2006 ja sellele reaktsioonina asutati ka Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum. Mingis mõttes need 30 ja 20 aasta juubelid on kindlasti ka omavahel seotud," rääkis Kumu direktor Kadi Polli.

Juubeliaastat tähistab iga muuseum eriprogrammiga.

"Me oleme mõelnud, et mis see selline lause juubeliaasta kohta oleks. Kui Kumu avati, oli see "Kunst elab siin" väga tähtis, sest kunst on saanud lõpuks oma maja. Aga nüüd me oleme selle lause pannud kõlama, et kunst või Kumu toob kokku. Vaadata, et oleks kõigile külastajatele põhjust Kumusse tulla. Toimub hoovifestivalid ja tegus külastusprogramm kogu aasta," tutvustas Polli.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

