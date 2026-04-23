Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

Fotol kirjastaja Katrin Reinmaa ja raamatu autorid Katrin Tõnisson ning  Ulla Saar. Autor/allikas: Dmitri Kotjuh / Eesti Lastekirjanduse Keskus
Katrin Tõnissoni ja Ulla Saare koomiksiraamat "Salalaegas", mille andis välja kirjastus Päike ja Pilv, on valitud rahvusvahelise platvormi Dpictus koostatud 100 silmapaistvama pildiraamatu sekka aastal 2026.

Koomiksiraamat "Salalaegas" viib lugeja ühe väikese tundliku poisi maailma, kes pistab rinda suurte tunnetega ning alles õpib enda sees olevaid emotsioone taltsutama. Teos õpetab, et kõik tunded on õiged ja neid ei pea kartma. 

"See on lausa uskumatu saavutus. Terve maailma raamatute seast selle 100 hulka pääseda, suuremat tunnustust on raske pälvida ja see teeb ikka väga, väga rõõmsaks," lausus raamatu illustraator Ulla Saar.  

"Igasugune tunnustus on alati rõõmustav. Jääda silma lasteraamatute hoomamatus ja kirjus maailmas on nagu ime. See teeb alandlikuks ja tänulikuks," lisas teksti autor Katrin Tõnisson.

Dpictuse valik sünnib koostöös rahvusvaheliste külaliskuraatoritega, pildiraamatute ja illustratsiooni ekspertidega, kes valivad oma lemmikteosed platvormil esitletud raamatute hulgast. Lõplikku nimekirja jõuavad teosed, mida on esile tõstnud enim kuraatoreid. Nii moodustub aasta jooksul mitmekesine läbilõige maailma parimatest pildiraamatutest. 

Valik "100 Outstanding Picturebooks" oli eksponeeritud ka Bologna lasteraamatumessil, kus külastajatel oli võimalik raamatuid oma silmaga näha. Samuti saab teostega tutvuda Dpictuse veebiplatvormil. 

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Maiken: igaüks võib õppida laulma

19:00

Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

18:54

Markus H. Ilves lavastusest "Orvud": seal pole otseselt õiget ega valet

17:28

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

13:02

Stencibility avalikustas tänavuse festivali programmi ja kunstnikud

12:56

Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Anti Saar

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

10:24

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

22.04

Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

17:28

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

21.04

Linnateatris esietendub Anu Lambi lavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas"

22.04

Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

MUUSEUMID

üles
