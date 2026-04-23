Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

Katrin Tõnissoni ja Ulla Saare koomiksiraamat "Salalaegas", mille andis välja kirjastus Päike ja Pilv, on valitud rahvusvahelise platvormi Dpictus koostatud 100 silmapaistvama pildiraamatu sekka aastal 2026.

Koomiksiraamat "Salalaegas" viib lugeja ühe väikese tundliku poisi maailma, kes pistab rinda suurte tunnetega ning alles õpib enda sees olevaid emotsioone taltsutama. Teos õpetab, et kõik tunded on õiged ja neid ei pea kartma.

"See on lausa uskumatu saavutus. Terve maailma raamatute seast selle 100 hulka pääseda, suuremat tunnustust on raske pälvida ja see teeb ikka väga, väga rõõmsaks," lausus raamatu illustraator Ulla Saar.

"Igasugune tunnustus on alati rõõmustav. Jääda silma lasteraamatute hoomamatus ja kirjus maailmas on nagu ime. See teeb alandlikuks ja tänulikuks," lisas teksti autor Katrin Tõnisson.

Dpictuse valik sünnib koostöös rahvusvaheliste külaliskuraatoritega, pildiraamatute ja illustratsiooni ekspertidega, kes valivad oma lemmikteosed platvormil esitletud raamatute hulgast. Lõplikku nimekirja jõuavad teosed, mida on esile tõstnud enim kuraatoreid. Nii moodustub aasta jooksul mitmekesine läbilõige maailma parimatest pildiraamatutest.

Valik "100 Outstanding Picturebooks" oli eksponeeritud ka Bologna lasteraamatumessil, kus külastajatel oli võimalik raamatuid oma silmaga näha. Samuti saab teostega tutvuda Dpictuse veebiplatvormil.