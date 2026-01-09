2025. aasta kõige omanäolisem lasteraamatu auhinna sai koomiksiraamat "Salalaegas"

Lastekirjanduse keskuse sõnul on "Salalaegas" harukordse professionaalsusega teostatud raamat, mis viib lugeja ühe väikese tundliku poisi maailma, kes pistab rinda suurte tunnetega ning alles õpib enda sees olevaid emotsioone taltsutama. See on kirjutatud koomiksi vormis, mis on meie algupärase lastekirjanduse maailmas üsna harva esinevaks nähtuseks. Raamatu empaatiline tekst ning mängulised, teksti mitmekülgselt avavad illustratsioonid õpetavad, et kõik tunded on õiged ja neid ei pea kartma.

"Mul on suur rõõm, et selleaastane tunnustus on natuke ka kolleegi preemia, sest mõlemad autorid töötavad lastekirjanduse keskuses. See on suur väärtus, et meie tiimis on nii professionaalsed valdkonna asjatundjad. Koomiks ja graafiline romaan, mis teeb mujal maailmas suurt võidukäiku ja viib paljusid lapsi lugemise juurde, on meil kahjuks ikka harv nähtus. Tunnustusega soovimegi panna nii autoreid kui ka lugejaid märkama, kui oluline roll on hea sisu ja pildikeelega koomiksiraamatul laste lugemislaual ning ehk suudame pjedestaalile tõstes selle sünnile hoogu juurde anda," sõnas keskus.

Aasta Rosina auhinda antakse välja alates 2004. aastast eelnenud aasta jooksul ilmunud erilisele ja silmapaistvale eesti lasteraamatule, hinnates kas raamatut tervikuna või ainult kirjaniku- või kunstnikutööd. Auhinna võitjaid tunnustatakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse tänupeol kilo rosinate, rahalise preemia ja tänukirjaga. Möödunud aastal sai Aasta Rosina auhinna Anti Saare ja Marja-Liisa Platsi "Härra Haraldi unistuste aed" ning tunamullu Andry Ervaldi ja Kristel Maamägi raamat "Ole sa, kes sa oled. Ettelugemise lood".