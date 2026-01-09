X!

2025. aasta kõige omanäolisem lasteraamatu auhinna sai koomiksiraamat "Salalaegas"

Kirjandus
Illustraator Ulla Saar, raamatu kirjastaja Katrin Reinmaa ja teksti autor Katrin Tõnisson
Illustraator Ulla Saar, raamatu kirjastaja Katrin Reinmaa ja teksti autor Katrin Tõnisson Autor/allikas: Dmitri Kotjuh
Kirjandus

8. jaanuaril kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud tänuüritusel välja eelmise aasta kõige omanäolisem lasteraamat ehk Aasta Rosin. Auhinnaga tunnustati Katrin Tõnissoni kirjutatud ja Ulla Saare piltidega koomiksiraamatut "Salalaegas" kirjastuselt Päike ja Pilv.

Lastekirjanduse keskuse sõnul on "Salalaegas" harukordse professionaalsusega teostatud raamat, mis viib lugeja ühe väikese tundliku poisi maailma, kes pistab rinda suurte tunnetega ning alles õpib enda sees olevaid emotsioone taltsutama. See on kirjutatud koomiksi vormis, mis on meie algupärase lastekirjanduse maailmas üsna harva esinevaks nähtuseks. Raamatu empaatiline tekst ning mängulised, teksti mitmekülgselt avavad illustratsioonid õpetavad, et kõik tunded on õiged ja neid ei pea kartma. 

"Mul on suur rõõm, et selleaastane tunnustus on natuke ka kolleegi preemia, sest mõlemad autorid töötavad lastekirjanduse keskuses. See on suur väärtus, et meie tiimis on nii professionaalsed valdkonna asjatundjad. Koomiks ja graafiline romaan, mis teeb mujal maailmas suurt võidukäiku ja viib paljusid lapsi lugemise juurde, on meil kahjuks ikka harv nähtus. Tunnustusega soovimegi panna nii autoreid kui ka lugejaid märkama, kui oluline roll on hea sisu ja pildikeelega koomiksiraamatul laste lugemislaual ning ehk suudame pjedestaalile tõstes selle sünnile hoogu juurde anda," sõnas keskus.

Aasta Rosina auhinda antakse välja alates 2004. aastast eelnenud aasta jooksul ilmunud erilisele ja silmapaistvale eesti lasteraamatule, hinnates kas raamatut tervikuna või ainult kirjaniku- või kunstnikutööd. Auhinna võitjaid tunnustatakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse tänupeol kilo rosinate, rahalise preemia ja tänukirjaga. Möödunud aastal sai Aasta Rosina auhinna Anti Saare ja Marja-Liisa Platsi "Härra Haraldi unistuste aed" ning tunamullu Andry Ervaldi ja Kristel Maamägi raamat "Ole sa, kes sa oled. Ettelugemise lood".

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:39

Noorsooteatri inspitsient: inspitsient peab väga inimeste inimene olema

12:06

2025. aasta kõige omanäolisem lasteraamatu auhinna sai koomiksiraamat "Salalaegas"

08:26

Sinijärve raamatusoovitused: Keräneni "Saunarahu" on igas mõttes kuum raamat

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

07:34

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

08.01

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

08.01

ERSO kontsertsarjas "AudioSpaa" kõlab Arvo Pärdi ja Philip Glassi looming

08.01

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

08.01

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.01

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

07.01

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

08.01

Anne Veski: laval olen diiva, igapäevaelus lihtsalt Anne

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

08.01

Pildid: Jõhvis algasid German Golubi uue filmi "Teie teenistuses" võtted

08.01

Saaremaa ooperipäevade peaprodutsendina asub tööle Priit Mikk

07.01

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

08:05

Marian Eplik monolavastusest "Prima facie": ideaalmaailmas ei kõnetaks see kedagi

08.01

Helen Rekkor ühendab Saksamaal publiku ette jõudvas lavastuses improteatri tehisintellektiga

02.01

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo