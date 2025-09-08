Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

Laval on kaks näitlejat - Laura Kukk ning Taavi Tõnisson, lavastas Johan Elm.

Lavastus "Hingelind" põhineb samanimelisel lasteraamatul, mis räägib tunnetest ja nendega toimetulemisest.

"Hingelind on see sisemine hääl, mis meist igaühe sees olemas on, see, kes aitab mõista, mida me tunneme, kes aitab aru saada, mis on õige ja mis on vale," ütles näitleja Taavi Tõnisson.

Lavastaja Johan Elmi sõnul jättis lapsepõlves loetud raamat talle kustumatu mulje.

"Kõikide inimeste sees on väga palju tundeid, eriti laste sees, kes mõistavad neid veel vähem. Kuidas nende tunnetega toime tulla ja leida enda sees rahu ja enesearmastus, mis seda ka toetab," ütles lavastaja Johan Elm.

Lavastus on väikelastele alates kolmandast eluaastast.

"Ma ei ole mitte kunagi nii väikesele vaatajale lavastanud. See on olnud hästi põnev rännak, kuidas mitte üle forsseerida mingisugust sisu, mida tegelikult alles täiskasvanu mõistab ja muidugi see on täiesti võrratu vormimäng, meil on hästi visuaalne lavastus," tõdes Elm.

Taavi Tõnissoni sõnul tuleb lastega nendest teemadest rääkida ausalt ja ilustamata.

"Mul on endal väikesed lapsed ja ma näen, kui pahuksis nad aeg-ajalt iseendaga on, ja kui keeruline on iseenda tunnetega toime tulla ja mitte ainult lastel, vaid ka täiskasvanutel. Siis on ju hea, kui sa õpid seda iseendale teadvustama, et jah, ma olen endast väljas, aga see läheb mööda," sõnas Tõnisson.

Poeetiline lastelavastus etendub Eesti Noorsooteatri ovaalsaalis.