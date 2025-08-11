Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

13. augustil esietendub Tartus teatri Must Kast lavastus "Jäljed meie vahel", mis käsitleb valu ja leina, millest inimesed rääkida ei taha. Lavastaja Taavi Tõnissoni sõnul ei saa ebamugavusi endast eemale lükata, ainus variant on neist läbi minna.

Teatri Must Kast uus lavastus "Jäljed meie vahel" räägib dokumentaalsete materjalide põhjal sündinud lavaloos leinast ja sellega hakkama saamisest. Päris-eluliste emotsioonide ja kogemuste najal on näidendi kirjutanud Siret Campbell, loo lavastab Taavi Tõnisson Eesti Noorsooteatrist.

Lavastus heidab pilgu ühe paari teekonnale – energiline ja elule avatud Sandra ning veidi vaiksema iseloomuga Jan armuvad. Algab idülliline kooselu, milles helgust ja rahu. Peagi jääb Sandra lapseootele. Kõik ei lähe aga loodetud rada pidi – ootamatu lapse kaotus tõstatab küsimus, mil viisil on üldse võimalik pärast sellist valu edasi minna.

"Kui kõik läheb vastupidiselt lootustele, siis Sandra sees midagi nagu murdub. Kui ma ise olen mõelnud, et vahepeal elus on teadmatus parem kui teadmine, siis sellises olukorras on teadmatus, miks mingid asjad juhtuvad, hullem. Ja oskus või püüe sellest välja tulla ei ole lihtne teekond," rääkis Sandra osatäitja Silva Pijon.

Lavastuse algimpulsiks oligi tunne, et inimestena puutume raskustega aeg-ajalt ikkagi kokku, rääkida neist aga ei taha

"Meil on ju alati raske rääkida asjadest, mis on rasked – nad on valusad, nad on ebamugavad, me tahaksime need endast eemale lükata, aga valuga on niimoodi, et valu ei ole võimalik peita, leina ei ole võimalik peita, sellest ei ole võimalik üle saada, sellest on võimalik ainult läbi minna. Eestis on keskelt läbi 30 perekonda aastas, kes elavad läbi midagi taolist nagu see perekond siin ja me ei räägi nendest asjadest väga palju, aga need on asjad, mida ei saa peita," tõdes lavastaja.

"See roll on keeruline, teema on keeruline, aga ma tunnen, et see roll on oluline, selle tegelase elu ja tundemaailm on oluline ja sellisest teemast peab rääkima," lisas Jani osatäitja Rainer Elhi.

"Jäljed meie vahel" autor on dramaturg Siret Campbell, kes on näidendi loonud just Musta Kasti lavastuse tarbeks. Kuigi laval räägitav lugu on fiktiivne, on loo aluseks dokumentaalne materjal. Loomeprotsessis kohtusid lavastaja ja dramaturg mitmete perekondade, kogemusnõustajate ja teiste seesugustega, kes teavad omal nahal, mida lapse kaotamine tegelikult tähendab

"Kui tekkis mõte sellel teemal lavastust luua siis ma ei tahtnud, et me kirjutaksime dramaturg Siret Campbelliga lihtsalt ühe näitemängu, vaid me tahtsime pisut ka tausta uurida. Need lood on hästi valusad, aga nad on ka väga ilusad," selgitas Tõnisson.

"Jäljed meie vahel" esietendub Tartus, Genialistide klubis 13. augustil.