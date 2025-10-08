X!

Genialistide viimane ülesastumine jõuab esimese Eesti bändi kontserdina kinolevisse

Foto: Henry Griin
2024. aastal Tartus toimunud kontsert "Genialistid lähevad laiali" jõuab esimese Eesti ansambli kontserdina oktoobri keskpaigast kinodesse.

"Mul on kahju, et meie asutajaliige Allan Aint seda kontserti ei näinud. Ta oli ainuke, kes ei viitsinud lavale tulla ja tahtis esimest korda meie live'i publiku hulgast näha – aga paraku läks ise enne kui ansambel. Aga kõik need, kes ei saanud ansambli ärasaatmisele tulla, kes pidid kuuri katust parandama või ämma juubelil olema, saavad pildi kätte, kui koledaks ja vanaks me oleme jäänud. Eks see oli suht viimane hetk väärikas laialiminek teha." ütles bändi solist ja üks asutajaliikmetest Ivar Põllu.

Kümne muusiku ja publiku salvestamiseks kasutati 30 mikrofoni, 13 kaamerat ja ühte drooni, heli- ja video salvestamise meeskonnas oli pea 20 liiget. "Kui sellisele tehnikapargile lisada 7000-pealine koor, kes kõik teavad laulusõnu peast, siis juhtub midagi enneolematut. Bänd toitis publikut ja publik omakorda bändi, see oli kõige ehedam vahetuskaup. Pikaaegse Genialistide fännina ei oskaks ilusamat bändi laialiminekut uneski näha." lisab kontserdi levitaja Veiko Esken.

Suurel ekraanil tulevad esitlusele 27 Genialistide pala, nende seas "Maapealne paradiis on rock'n'roll", "Leekiv armastus", "Helena Wanje" ja paljud teised.

Genialistide viimane kontsert alustab kinolevi 17. oktoobrist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

