Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

Teist nädalat kinodes jooksev Rain Rannu "Uus raha" on kogunud praeguseks 15 472 külastust.

Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel õudusfilm "Must telefon 2" (3 196 külastust), animatsioon "Kanajänes ja metsümiseja saladus" (1 713 külastust) ning koguperefilm "Tüdruk nimega Willow" (1 397 külastust).

