Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"
Möödunud nädalavahetusel kinodesse jõudnud koguperefilm "Gabby Nukumaja: Film" kogus avapäevadega 5 845 külastust.
Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel õudusfilm "Must telefon 2" (3 196 külastust), animatsioon "Kanajänes ja metsümiseja saladus" (1 713 külastust) ning koguperefilm "Tüdruk nimega Willow" (1 397 külastust).
Teist nädalat kinodes jooksev Rain Rannu "Uus raha" on kogunud praeguseks 15 472 külastust.
