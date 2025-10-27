Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"
Möödunud nädalavahetusel oli Eesti kinodes taas kõige populaarsem Rain Rannu mängufilm "Uus raha", mis on kolme nädalaga kogunud 23 796 külastust.
Nädal varem tabeli tippu jõudnud koguperefilm "Gabby Nukumaja: Film" oli sel korral teisel kohal, kahe nädalaga on film kogunud 11 432 külastust.
Uutest tulijatest jõudsid tabelisse animatsioon "Koletiste pidu" (2 159 külastust), komöödia "Õnnega koos" (1 740 külastust) ning romantiline draama "Kahetsuse värv" (1 472 külastust).
Toimetaja: Kaspar Viilup