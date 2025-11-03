X!

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" Autor/allikas: Kaader filmist
Möödunud nädalavahetusel kogus Eesti kinolevis enim publikut populaarse animesarja "Chainsaw Man" põhjal valminud täispikk film "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc".

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" kogus avapäevadega 3 062 külastust, uutest tulijatest jõudsid tabelisse veel Yorgos Lanthimose uus linateos "Bugonia" (1 642 külastust) ning koguperefilm "Heidi ja väike ilves" (1 559 külastust).

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" on nelja nädalaga kogunud 28 347 külastust.

Toimetaja: Kaspar Viilup

