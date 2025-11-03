Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" on nelja nädalaga kogunud 28 347 külastust.

"Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" kogus avapäevadega 3 062 külastust, uutest tulijatest jõudsid tabelisse veel Yorgos Lanthimose uus linateos "Bugonia" (1 642 külastust) ning koguperefilm "Heidi ja väike ilves" (1 559 külastust).

