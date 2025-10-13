X!

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

Film
"Uus raha" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Möödunud nädalal esilinastunud komöödiafilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel 7413 vaatajat, olles sellega nädalavahetuse vaadatuim film Eestis. Ühtlasi on see ka režissöör Rain Rannu karjääri parim avanädalavahetuse tulemus ning produktsioonifirma Tallifornia läbi aegade teine avanädalavahetus kultushiti "Tulnukas 2" järel.

"Avanädalavahetuse tugev tulemus näitab, et "Uus raha" tabas õiget kohta." rääkis produtsent Tõnu Hiielaid. "Filmipublik ootas humoorikat ja hoogsat Eesti komöödiat, mis räägib universaalsetel teemadel nagu raha ja inimsuhted." Hiielaidi sõnul on "Uus raha" lõbus ja äratundmisrõõmu pakkuv vaatamine laiale publikule, mis ei vaja nautimiseks eelmise filmiga kursis olemist. 

Ainsa uue tuijana jõudis nädalavahetuse kinotabeli teisele kohale "Tron: Ares", kogudes esimeste päevadega 4 241 külastust. Tabeli kolmandalt kohalt leiab Paul Thomas Andersoni filmi "Üks võitlus teise järel", mis on kolme nädalaga kogunud 15 408 külastust.

Kinolevi tabel 10.10-12.10 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

