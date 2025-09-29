"Üks võitlus teise järel" kogus avanädalavahetusel üle 4400 külastuse

Film Leondardo DiCaprioga peaosas maandus selle tulemusega kinolevitabeli esikohale. Andersoni viimase filmi järel tuleb teine uustulija, kogupereanimatsioon "Tossud", mida käis vaatamas 3743 filmisõpra. Filmis andsid tegelastele hääled teiste seas Anthony Mackie, Martin Lawrence, Chloe Bailey, Swae Lee, Quavo jpt.

Kolmandalt kohalt leiab kodumaise uustulija, Heilika Pikkovi ja Liina Särkineni kodumaise dokumentaalfilmi "Minu pere ja muud klounid", mis kogus veidi üle 1600 külastuse. Kohe Toomas Trossi ja Haide Männamäe ehk Piibu ja Tuudu pere-elu vaatleva filmi järel tuleb Andres Puustusmaa spioonipõnevik "Ühemõõtmeline mees", mis mis kogus 1587 külastust.