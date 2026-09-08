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Galerii: A-galerii uued näitused avavad sepakunsti võimalusi

Kunst
Foto: Siim Lõvi / ERR
Kunst

A-galerii akendel avati esmaspäeval Saksa ja Tšehhi kunstnike ühisnäitus ning A-galerii seifis Tarvo Porrosoni esimene isikunäitus.

Galerii akendel on väljas Christoph von Rohdeni ja Štěpán Hála ühisnäitus "Venitused", kus on kasutatud materjalina raudteerööpaid.

A-Galerii seifis on aga avatud Lõuna-Eestist pärit sepa, disaineri ning ehtekunstniku Tarvo Porrosoni esimene isikunäitus "Tolmust", mille fookuses on taaskasutus.

Ehted, mis kunstniku sõnul on ka täiesti kantavad, on valminud vanadest viilidest, treilaastudest, malmipurust ja hüljatud tööriistadest. Porroson rõhutas, et jääkmaterjalide kogumisega tegeleb ta pidevalt ning näeb isegi ateljee põrandal olevas sodihunnikus väärtust.

"Esimesed ehted, mis ma viilidest lõin, tulid sellises huvitavas situatsioonis, kus ma ise tundsin end nagu ärapõlatud ja hüljatud tööriist. See on tuhast tõusmise lugu, mida räägin läbi hüljatud tööriistade ka iseendast," selgitas Porroson.

"Looming on olnud võimalus nende pingete maandamiseks, nende mõtete mõtlemiseks, uute järelduste loomiseks ja uute otsuste genereerimiseks, see aitab muremõtted panna taustale küpsema, samal ajal keskendudes tehnilistele väljakutsetele," lisas ta.

Porrosoni näitust näeb A-galeriis 26. septembrini. Saksa ja tšehhi kunstnike töid 30. novembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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