Johannes Lõhmus: hinnatud filmiklassika näitamine väärindab kinokogemust

Kinode hinnangul on inimestel üha suurem huvi vaadata suurelt ekraanilt just vanemaid filme.

Kino Sõprus näitas septembris režissöör Paul Thomas Andersoni filme, oktoobris võtsid nad ette järgmise Ameerika lavastaja ehk Richard Linklateri, kelle filmograafiast tuuakse vaatajate ette tema 24 tunni jooksul toimuvad filmid, kuna sel sügisel jõuab kinodesse ka Linklateri uus linateos "Nouvelle Vague". Sõpruse programmijuhi Johannes Lõhmuse sõnul annab hinnatud filmiklassika näitamine võimaluse kinokogemust väärindada.

"Ma arvan, et kino peab püüdma teha nii, et iga seanss oleks mingis mõttes võimalikult sündmuslik või vähemalt pingutama, et inimene saaks aru, kui mingit filmi näidatakse, siis sellel on mingi kindel põhjus. Me ei too ekraanile filme mitte lihtsalt selleks, et neid näidata, vaid me ikkagi valime neid hoolikalt välja ja peame suutma publikule ka kommunikeerida, miks me midagi näitame," ütles kino Sõprus programmijuht Johannes Lõhmus.

Artises on oktoobris linastumas nii prantsuse näitleja Isabelle Hupperti väike filmivalik kui ka ülevaade Quentin Tarantino karjäärist, neist viimast ei olnud aga võimalik vaatajate ette tuua täismahus, kuna leviõigused lähevad Artise programmijuhi Ra Ragnar Novodi sõnul aasta-aastalt keerulisemaks. Aina suurem mõju on tema sõnul ka sellel, et siinse regiooni õigused on müüdud kohati Vene levifirmadele, kellega Eesti kinod koostööd ei tee. Kui aga õigused on käes, on enamasti sellised linastused ka menukad.

"See sõltub väga palju filmist, kui sa valid sügavast minevikust filmi, mida enam-vähem kõik teavad, aga pole võib-olla näinud, siis tuleb saal täis, aga kui sa võtad natukenegi friigima filmi, mida ma sügavalt hindan, aga pole sügavalt kindel, kas publik tuleb, siis peab rohkem võimlema, et rahvas saali saada," ütles Artise programmijuht Ra Ragnar Novod.

Artises on lähiajal tulemas veel Sergio Leone ja Juliette Binoche'i erikavad, Sõprus toob aasta lõpus vaatajate ette valiku ümmargust sünnipäeva tähistavatest filmidest.