Artises toimub Isabelle Hupperti eriprogramm

Kino Artis toob oktoobri alguses vaatajate ette eriprogrammi "Diivad. Isabelle Huppert", mis koondab kokku valiku nii tema märgilisematest kui ka värskematest rollidest.

Filmiprogramm kulgeb läbi kümnendite – alates 1980ndate Chabroli draamadest kuni Hanekese psühholoogilise linalooni "Klaveriõpetaja" ning värskete rahvusvaheliste töödeni, kus käsitletakse identiteeti, eksistentsi ja vägivalla kogemust.

Vaatajate ette jõuab kokku viis filmi: "Naiste asi" ("Story of Women", 1988), "Madame Bovary" (1991), "Klaveriõpetaja" ("The Piano Teacher", 2001), "Elle" (2016) ja "Reisija vajadused" ("A Traveler's Needs", 2024).

Sama programm "Diivad" jätkub juba jaanuaris, kui näitamisele tuleb valik Juliette Binoche'i filme. Hupperti eriprogramm kestab 2. kuni 12. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

