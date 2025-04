JAFF-i fookuses on tänavu kassid ja Hayao Miyazaki looming

Kinos Artis algab 15. aprillil Aasia filmikultuuri festival JAFF, mis kutsub publikut avastama Jaapani, Lõuna-Korea, Tai ja teiste piirkondade kinokunsti pärleid. Festivalil on oma koht nii anime'l, dokumentaalfilmidel kui ka kaasaegsel draamal.

Selle aasta fookus on nii kassidel kui ka legendaarse Hayao Miyazaki loomingul. Lisaks tähistatakse Ghibli stuudio 40. sünnipäeva, tuues ekraanile nii Miyazaki auhinnatud uusim filmi "Poiss ja haigur" kui ka kaks temast valminud dokumentaalfilmi. 15. aprillil avab festivali Léo Favieri dokumentaalfilm "Miyazaki: Looduse vaim",

Kassifilmide valikus on mitmeid südantsoojendavaid ja visuaalselt hämmastavaid animatsioone, kus neljajalgsed tegelased ja vaimud juhivad meid looduse ja kujutlusvõime maailma. Teiste seas on valikus ka möödunud PÖFF-il linastunud anime-film "Anzu: kass vaimumaailmast", Läti hittfilm "Vooluga kaasa" ja Jaapani kirjaniku Kenji Miyazawa (1896-1933) lasteraamatul põhinev anime-film "Budori Gusuko elu".

Anime-filmide osas üllatab vaatajaid teiste seas nii loomade kaubamajast jutustav fantaasiakomöödia "Müüja Hokkyoku kaubamajas", Pakistani esimene käsitsi joonistatud täispikk animafilm "Klaasitööline" kui ka Lõuna-Korea õudusmärul "Eksortsismi kroonikad: algus".

Kokanduse eripogrammis linastub elurõõmus muusikaline komöödia "Nguyeni köögis". Lisaks saab eriprogrammis näha ka dokumentaalfilmi "Vaalarestoran", mis heidab pilgu vaalaliha kultuuri ja vastuoludesse Tokyo restoranimaailmas. Dokumentaafilmi eriseansile saabub ka režissöör Keiko Yagi.

Klassika eriprogrammis linastub Lõuna-Korea režissööri Kim Ki-duk`i 2003. aasta film "Kevad, suvi, sügis, talv… ja taas kevad". 19. JAFF-i eriseansil näidatakse filmi 35mm filmilindi pealt.

Programmis "Diivad elu mõtet otsides" linastuvad ühe kõige viljakama Lõuna-Korea filmitegija Hong Sang-soo uus film "Reisija vajadused" (A Traveler's Needs), mille peaosas on Isabelle Huppert ning Singapuri tunnustatuima filmitegija Eric Khoo värske linateos "Vaimude maailm" (Spirit World), mille peaosas on Catherine Deneuve.

Punase vaiba eriprogrammis saab näha režissöör Sengedorj Janchivdorji 2024. aasta PÖFF-il Grand prix võitnud Mongoolia filmi "Vaikuse linna autojuht" ning tema varasemat komöödiat "Müügitüdruk". Lisaks saab samas programmis näha ka eelmisel aastal üheks läbi aegade vaadatuimaks Tai filmiks osutunud humoorikat ja elulist draamat "Kuidas teenida miljoneid enne vanaema surma".

Eriprogrammis "Versus" saab publik omavahel võrrelda režissöör Ralph Bakshi legendaarset 1978. aasta animafilmi "Sõrmuste isand" ja 2024. aasta anime-filmi "Sõrmuste isand. Rohirrimite sõda".

Ülo Soosteri 100. sünniaastapäevaks loodud tasuta filmiprogrammis linastuvad Andrei Hržanovski filmid "Klaasharmoonium" ja "Maastik kadakatega". Tasuta eriseanssi juhib režissöör Arvo Iho. Kino Artis fuajees jätkub ka pop-up näitus "Ülo Sooster animatsioonis".

19. Aasia filmikultuuri festival JAFF algab 15. aprillil.