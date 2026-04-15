Novod: Jaapani animatsioon on aasta-aastalt aina populaarsemaks läinud

Film
Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki "Minu naaber Totoro" ("Tonari no Totoro") Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Sel nädalal algab ka aasia filmikultuuri festival JAFF, mis sel aastal tähistab juba oma 20. sünnipäeva. Artise programmijuht Ra Ragnar Novod ütles ERR-ile, et JAFF saab lubada endale riske, mida levitajad üldjuhul ei võtaks.

Kui aastaid tagasi pakkus JAFF ainsana võimalust näha Aasia kinokunsti, siis nüüd on olukord muutunud ning konkurents tihedamaks läinud. Seetõttu on ka festivali kava laienenud, enam ei keskenduta ainult kitsalt Jaapanile või ka Aasiale, vaid tuuakse publikuni ka laiemalt rahvusvahelist filmi.

Artise programmijuht Ra Ragnar Novod ütles, et Jaapani animatsioon on aasta-aastalt aina populaarsemaks läinud. "Ühelt poolt on see väga tore, teisalt on see JAFF-ile kui igakevadisele üritusele kahjulik, sest kui festival 20 aastat tagasi alustas, nägigi anime't ainult kinos või vahel kodus, nüüd on see aga nii ligipääsetav ja olgem ausad, aasta jooksul väga paljud levitajad ja kinod näitavad anime't," selgitas ta.

Tänavusest kavast leiab mitmeid olulisi rahvusvahelisi linateoseid, mida Eesti vaatajate ette pole seni toodud. Näiteks saab festivali kavas näha Hiina animafilmi "Ne Zha 2", mis seisab praegu kõigi aegade enimteeninud filmide nimekirjas viiendal kohal enam kui 2,2 miljardi dollarise kassaga. Näha saab aga ka tänavu Berliini filmifestivalil esilinastunud anime't "Uus koidik".

"JAFF saab lubada endale riske, mida muidu kinodes ei näe," mainis ta ja lisas, et näiteks toovad nad vaatajate ette kolmetunnise jaapani filmi "Kabuki meister", mis linastus mõne seansiga ka PÖFF-il ning oli nomineeritud ühele Oscarile. "Levisse see ei oleks tulnud, aga see on samas enim teeninud film Jaapani kinodes," ütles Novod.

20. JAFF toimub 16. kuni 26. aprillini.

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Novod: Jaapani animatsioon on aasta-aastalt aina populaarsemaks läinud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo