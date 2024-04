Aasia filmikultuuri festival JAFF näitab nii kinoklassikat kui ka värsket anime't

Festivali avab Hayao Miyazaki esimese täispika filmi "Lupin III: Cagliostro loss" esilinastus, mis tähistab tänavu oma 45. aastapäeva, mistõttu valmis filmist uuendatud pildi ja heliga 4K versioon.

Esmakordselt Eestis linastub ka populaarse anime-seriaali järgi tehtud film "Spioonipere. Kood: valge" (režissöör Kazuhiro Furuhashi). Film jõuab Euroopa kinolevisse alles maikuus.

Näitamisele tulevad ka kassahitid ja kiidetud meistriteosed, nagu Mamoru Hosoda "Belle", Masaaki Tachibana "Taevasse armunud", Hayao Miyazaki "Poiss ja haigur", Taichi Ishidate diloogia "Violet Evergarden" jt.

"Spioonipere. Kood: valge" Autor/allikas: Kaader filmist

Aastatel 1923–1956 pea sada filmi lavastanud legendaarne Jaapani režissöör Kenji Mizoguchi esindab Jaapani kino kuldajastut koos selliste klassikutega nagu Akira Kurosawa ja Yasujirō Ozu, kelle filmid linastusid möödunud aasta JAFF-il.

Mizoguchi 125. sünniaastapäeva puhul linastuvad tema kaks kuulsamat filmi "Viimase krüsanteemi lugu" ("The Story of the Last Chrysanthemum", 1939) ja "Oharu elu" ("The Life of Oharu", 1952)

Festival tähistab ka Godzilla 70. juubelit (esimene film radioaktiivsest koletisest ilmus 1954. aastal), mille puhul näidatakse koletise esimest kohtumist King Kongiga filmis "King Kong vs. Godzilla", mis on kõige esimese "Godzilla" režissööri Ishirō Honda ja Tom Montgomery nägemus King Kongi ja Godzilla vägikaikaveost aastast 1963. Lisaks on kavas uusim King Kongi ja Godzilla film "Godzilla x Kong: uus impeerium" (2024).

"King Kong vs Godzilla" Autor/allikas: Kaader filmist

Eriprogrammis "Animatsioon +" linastuvad parimad Euroopa animatsioonid ja Oscari nominent "Roboti unistused" (režissöör Pablo Berger ), Prantsuse ulmefilm ja kassahitt "Marsi ekspress" ja Aleksandr Sokurovi eksperimentaalne film "Muinasjutt".

Alaprogrammis "Punane vaip" linastuvad eelmise aasta parimad filmid: Wim Wendersi Oscarile kandideerinud "Täiuslikud päevad" ("Perfect Days") ja Celine Songi armastuslugu "Eelmised elud" ("Past Lives"). Esmakordselt linastub Eestis Kauther Ben Hania dokumentaalfilm "Oli emal neli tütart" ("Les Filles d'Olfa"), mis kandideeris ka parima dokumentaalfilmi Oscarile.

Eriprogrammis "Eesti jäljed Aasias" linastuvad Marko Raadi värske teos "Biwa järve 8 nägu", mis on inspireeritud Jaapani kultuurist ning naljakas Kõrgõzstani ja Kasahstani road-movie "Tšau, EU!" (režisöör Ruslan Akun ), mis filmiti eelmise aasta juulis Eestis. Filmis mängivad Eesti näitlejad Toomas Tross ja Haide Männamäe, Dave Benton, Mart Sander jt.

Adberrahmane Sissako "Must tee" Autor/allikas: Kaader filmist

"Ryuichi Sakamoto | Opus" on Kevadel meie seast lahkunud Jaapani helilooja ja muusiku viimane esinemine – kokkuvõte ja hüvastijätt, ilus ja kurb, ülendav ja inspireeriv. Film linastub ainult ühel õhtul, neljapäeval, 2. mail. Seansile eelneb heliloojat isiklikult tundnud Sten-Kristian Saluveeri sissejuhatus.

Festivali lõpuaktusel tuleb näitamisele Prantsuse-Mauritaania režissööri Adberrahmane Sissako filmi "Must tee", mis osales Berliini filmifestivali võistlusprogrammis selle aasta veebruarikuus.

JAFF-i raames toimub 20.–21.04 Tallinna Kultuurikatlas traditsiooniliselt ka noorte ja subkultuuride festival J-Tsoon.