Artises toimuv Jaapani filmikunsti festival JAFF tähistab mitut kunstnikku

Festivali avafilmiks on Oscari-nominatsiooniga režissööri Mamoru Hosoda kõige värskem animatsioon "Belle". JAFF tähistab ka Hosoda 55. eluaastat tema filmide retrospektiiviga.

"Sel aastal näitame programmi, mis on pühendatud vee stiihiale," andis JAFF teada. Sellesse programmi osasse kuuluvad Makoto Shinkai film "Tüdruk, kes muutis ilma" ja Masaaki Yuasa "Laineharjal".

Eelmainitud kategooriasse kuulub ka Hayao Miyazaki animatsioon "Ponyo mäe otsas", mida näidatakse ühel seansil Miyazaki originaalselt 35 mm filmilindilt. Teisel seansil näevad vaatajad filmi eestikeelse dublaažiga versiooni. Kino Artise fuajees on võimalik tutvuda õhu stiihiale pühendatud näitusega "Miyazaki taevane laevastik".

JAFF-i programmis "Fresh" on filmid, mis on Jaapanis toodetud viimastel aastatel.

Programmi "Red Carpet" raames linastuvad režissöör Ryusuke Hamaguchi filmid "Drive My Car" (2021) ja "Õnne- ja fantaasiaratas" (2021). "Drive My Car" võitis Oscari ja Kuldglooobuse parima rahvusvahelise filmi kategoorias, ning Cannes'is pärjati film parima stsenaariumi tiitliga. "Õnne- ja fantaasiaratas" võitis Berliini filmifestivali Hõbekaru.

Jaapani õudusfilmi-kunsti esindab režissöör Takashi Shimizu oma teostega "Enesetapumetsa küla" ja "Ulguv küla".

Veel kutsuvad JAFF-i korraldajad publikut tähistama maailmakuulsa režissööri Nagisa Oshima 90. sünnipäeva, tulles vaatama tema filme "Kirgede impeerium" ja "Armastuse corrida".

Festivali korraldajad ja partnerid on valmistanud Ukraina põgenike lastele ette Ilon Wiklandi joonistuste põhjal valminud Rootsi animafilmi "Karlsson katuselt" (2002) tasuta seansi. See on dubleeritud ukraina keelde tuntud Ukraina näitlejate poolt.

JAFF lõpeb suure Jaapani ja Aasia kultuurifestivaliga J-TSOON3, mis toimub 23. ja 24. aprillil Tallinna Kultuurikatlas.

Festival leiab aset 16. korda.