Tallinnas algas festival JAFF

Vaatajatel on võimalus tutvuda viimase kahe aasta jooksul valminud Jaapani animafilmidega, näiteks festivali avafilmiga, režissöör Kotaro Tamura filmiga "Josee, tiiger ja kala", Masaaka Yuasa filmiga "Laineharjal", Toshimasa Kuroyanagi filmiga "Armastan, ei armasta" ja kahe täispika "Violet Evergardeni" filmiga, mis valmisid samanimelise animasarja ainetel.

2021. aastal tähistasid juubelit kaks maailmakuulsat animaatorit – 80-aastaseks said nii jaapanlane Hayao Miyazaki kui ka venelane Juri Norštein. Festivali külalistel on võimalus heita pilk nende kahe meistri kunsti telgitagustesse.

Kavas on ka Noršteini parimate filmide kollektsioon koos legendaarse multikaga "Siil udus", aga ka 1957. aastal Sojuzmultfilmis valminud "Lumekuninganna", mille vaatamise järel otsustas noor Hayao Miyazaki, et pühendab oma elu animatsioonile.

Vaatajatele on juba varem valmistatud ette programm "Jaapan. Pilk kõrvalt", mis koosneb Jaapanis filmitud juhtivate režissööride filmidest. Nende seas on Aleksandr Sokurovi "Päike" ja Iraani režissööri Abbas Kiarostami film "Just nagu armunud".

Neljapäeval, 28. oktoobril toimub režissöör Tatjana Mühlbayeri dokumentaalfilmi "Siidikeeled" esilinastus. Film räägib Jaapani tüdrukust Mashu Komazakist, kes armub Usbeki muusikasse. Filmivõtted toimusid enne pandeemia puhkemist Jaapanis ja Usbekistanis.

JAFF-iga samale ajale langes halloween ja seepärast oli festivalil kavas tähistada festivali suurejoonelise kõrvitsapeoga, mis pidi toimuma Tallinna kultuurikatlas 30.–31. oktoobril 2021, kuid see jääb koroonasse haigestumise kiire tõusu tõttu ära. Sündmuse uued kuupäevad on 29.–31. oktoober 2022.

Ka muud sündmused, mis pidid kultuurikatlas toimuma, lükkuvad edasi. Näiteks helilooja Sven Grünbergi autoriõhtu toimub aprillis 2022. Täpsemad kuupäevad kinnitab festival lähiajal. Jakuutia õuduste filmide festival toimub mitte hiljem kui 2022. aasta veebruaris. Ka Goro Miyazaki filmi "Earwig ja nõid" uued kuupäevad selguvad hiljem.

Kõik JAFF-i filmilinastused kinos Artis toimuvad aga plaanipäraselt. JAFF toimub 22. oktoobrist 31. oktoobrini.