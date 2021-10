JAFF-il linastub Eesti, Jaapani ja Usbekistani koostöös valminud film

Režissöör Tatjana Mühlbayeri filmi räägib Jaapani tüdrukust Mashu Komazakist, kes armub Usbeki muusikasse. Filmis kõlavad jaapani ja usbeki keel ning 28. oktoobri kinolinastusel on inglise- ja venekeelsed subtiitrid.

"Me leidsime selle tüdruku Makoma festivalilt. Ülemaailmne festival toimub Usbekis, Shahrisabzi linnas. See on imetlusväärne sündmus ja kui ma sain teada, et usbeki vaatajad suhtuvad temasse kui omasse, tundus see mulle väga huvitav ja imetlusväärne. Ma tahtsin rohkem teada, kuidas see tütarlaps, muusik, pianist, ta mängib klaverit, kuidas ta nii lühikese ajaga õppis tundma ja hakkas mõistma usbeki kultuuri, õppis ära usbeki keele ja sulandus nende interpreetide süsteemi," rääkis režissöör Tatjana Mühlbayer.

"Animefilmid on ikka väga populaarsed, mul on väga hea meel, et inimesed ikka käivad kinos, mitte et leiavad või tõmbavad internetist failid ja vaatavad kodus. JAFF-i nimetasime offline ürituseks. See on praegu muidugi keeruline, aga nii jääbki," sõnas festivali peakorraldaja Artur Veeber.

JAFF toimub tänavu 15. korda. Kinos Artis jõuab festivali jooksul ekraanile 12 täispikka filmi, nende seas anime-, dokumentaal- ja mängufilmid, lisaks lühemad linateosed.