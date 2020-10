JAFF-i korraldaja: Jaapani filmid on hea sissejuhatus ebatavalisematesse filmidesse

Reedel algas 14. Jaapani animatsiooni ja elustiili filmifestival JAFF. Festivali korraldaja Andrei Tuch rääkis, et Jaapani filmidele on Eestis alati väga palju publikut jagunud ning need on hea sissejuhatus võõr- ja ebatavalisematesse filmidesse.

Andrei Tuch sõnas, et JAFF on kindlasti midagi enamat kui lihtsalt ühine filmivaatamine ning kasvanud välja väikesest üritusest päris suureks. "Tänavu on programmis nii animatsiooni- kui ka mängufilmid ning nii vanad lemmikuid kui ka väga suured ja tähtsad uued filmid."

Lisaks filmifestivalile pidi toimuma ka kõrvalüritus J-Zone, mis oleks tänavu järjekorras teist korda JAFF-i ajaloos toimunud Kultuurikatlas, kuid jäi ära. Ära jäi ka Tartus toimuv Jaapani popkultuuri festival Animatsuri, mille kaaskorraldaja Tuch on.

"J-Zone'i üritusega me proovisime kolm korda. Oktoober on nüüd kolmas kord. See pidi alguses olema märtsis, siis tõstsime selle juunile ja nüüd oktoobrisse ning kahjuks piirangute pärast seda ei saa taas korraldada. Nüüd tõstame selle tõenäoliselt 2021. aasta kevadesse, proovime leia hea aja."

750 inimese piirang üritustel jäi liiga kitsaks

750 inimese piirang oli Tuchi sõnul J-Zone'i jaoks liiga väike ja seepärast jätsid nad ka selle ikkagi korraldamata. Eesti fänne tema sõnul siiski võrreldes Leedu või Läti fännidegaväga palju kokku ei tule.

Animatsuri festivali on nad viimased aastad korraldanud Hugo Treffneri gümnaasiumis või Dorpati konverentsikeskuses. "Seal me jõudsime põhimõtteliselt sinna, et meil ei mahu külastajad enam majja ära, seepärast me ei proovinud väga külastajate arvu ka juurde kasvatada."

Kultuurikatlasse mahub Tuchi sõnul muidugi rohkem inimesi, aga kui 750 inimese piirang peale tuli, siis oli neil juba müüdud 800 piletit. Seegi oli piiratud piletimüük.

"Vaatasime, et lavaesinejaid pidi lisaks sellele tulema üle kolmesaja ja saime aru, et meil ei oleks võimalik olnud seda kuidagi piirata või mingit ööklubi süsteemi sisse viia, et üks sisse ja üks välja," selgitas Tuch.

Hea sissejuhatus ebatavalisematesse filmidesse

Ta märkis, et Jaapani filmid on Eestis alati olnud väga populaarsed. Animatsuri festivali raames on nad koostööd teinud Jaapani saatkonna Jaapani fondiga, kes on neile võimaldanud filme näidata.

"Nii JAFF-i kui ka Animatsuri raames on need Jaapani filmid alati saanud väga head publikut ja inimesi ligi tõmmanud. Jaapani filmid on tegelikult väga hea sissejuhatus võõr- ja natuke ebatavalisematesse filmidesse. Nad on küll natuke on eksootilised, aga nad on ka väga tsiviliseeritud ja mõnusad."

Tuch rääkis, et Jaapani filmidele on ajalooliselt pühendatud väga palju tähelepanu ja see tuleneb II maailmasõja järgsest ajast, kui Jaapanis ei olnud eriti ressursse, et mängufilme teha.

"Mangasid ehk koomiksid, mille põhjal paljud animed on tehtud, ja animet ennast saab teha üks inimene või väga väike meeskond väga kiiresti. Nad saavad joonistada mis iganes nad tahavad. Ei pea muretsema selle pärast, kuidas dekoratsioonid ehitada."

Ta märkis ka, et kõik Jaapani animed, isegi lastefilmid, on tegelikult tehtud nii, et nad oleksid ka täiskasvanutele huvitavad. "Need on kõik tehtud väga suure südame ja tähelepanuga. Lapsed kindlasti näevad ka, et neid usaldatakse, austatakse ja neile näidatakse tõesti head kino," lisas Tuch.

Filme saab vaadata kuni 11. oktoobrini nii kinos Artis kui ka Cinamoni kinos kaubamajas T1 ning veebiplatvormil Elisa Stage.