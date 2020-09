Kultuuriportaali soovitused JAFF-iks

"Vastupidi" ("Kontora")

Režissöör: Anshul Chauhan

Osades: Seira Kojima, Wan Marui, Hidemasa Mase

Koolitüdruk Sora elab küll koos isaga, aga nende suhted on keerulised, kummalgi oleks nagu oma elu. Kui Sora leiab vanaisa asjade hulgast sõjaaegse päeviku vihjega, et kusagile kodu lähedale on peidetud aare, hakkab tüdruk seda otsima. Samal ajal uitab linnakeses ringi imelik kodutu, ullike, kes ei räägi sõnagi ja liigub miskipärast vaid tagurpidi. Juhtub nii, et Sora isa ajab kogemata selle imeliku mehe auto alla. Ta viib kannatanu oma koju ja juhtunu muudab midagi tüdruku ja tema isa suhetes.

Linastub kinos Artis reedel, 2. oktoobril kell 18.30 ja lisandub kino kavasse alates 16. oktoobrist.

"Seotud maailmad" ("Ashita sekai ga owaru to shite mo")

Režissöör: Yuhei Sakuragi

Tere tulemast teistsugusesse Jaapanisse! Kas te teate üldse, et teil kõigil on oma teisik? Et on kaks paralleelmaailma, mida ühendab saatus? Päris Jaapan kannatab ootamatute surmade epideemia käes, sellal kui paralleelreaalsuses on maailm langenud türanni võimu alla. Ühes maailmas on noormees Shin armunud lapsepõlvesõpra Kotorisse, teises maailmas on nad aga vaenlased. Seal on noormehe nimi Jin ja tüdruk on võimuahne printsess Kotoko. Jin teab, et surm ühes maailmas tähendab ka teisiku hukkumist, seepärast tungib ta meie maailma, et tappa Kotori. Aga Shin pole valmis võõra vägikaikaveo pärast oma armastust ohverdama.

Linastub kinos Artis laupäeval, 3. oktoobril kell 17.15.

"Printsi merereis" ("Le voyage du prince")

Režissöör: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Osades: Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel Le Doze, Marie-Madeleine Burguet

Vana ahviprints sõidab tundmatul kaldal madalikule. Vigastatud printsi leiab 12-aastane Tom ja tema eksiili sunnitud vanemad, kes pagendati oma kogukonnast, kuna nad usuvad teiste ahvitsivilisatsioonide olemasolusse. Tomi abiga avastab prints ühiskonna, millest ta midagi ei tea. Tomi vanemad otsustavad printsi kasutada, et tõestada, et nende teooria oli tõepoolest õige.

Linastub kinos Artis laupäeval, 10. oktoobril kell 16.10.

"Esimene armastus" ("Hatsukoi")

Režissöör: Takashi Miike

Osades: Becky Eri Rabone, Haruo (Bengal) Yanagihara, Masayuki Deai

Leo on noor poksija, kes on küll edukas, kuid võimetu oma tundeid välja näitama. Ta on kindel, et võidab oma järgmise kohtumise, kuid hoopis tema lüüakse nokauti. See vallandab terve ebameeldivate sündmuste ahela, kuhu on segatud narkootikumid, räpased politseinikud, Yakuza, naismõrtsukas ja Monica – eskorttüdruk, kelle ta peab päästma.

Linastub kinos Artis esmaspäeval, 5. oktoobril kell 19.20.

"Kevad, suvi, sügis, talv ja taas kevad" ("Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring")

Režissöör: Kim Ki-duk

Osades: Yeong-su Oh, Kim Ki-duk, Young-min Kim, Jae-kyeong Seo

Noor poisike elab ilusal järvel ulpival ujuvtemplil koos vana meistriga, kes talle Buddhat õpetab. Aastaid hiljem toob meister templisse ravile nüüdseks suureks kasvanud noormehega sama vana neiu. Esimest korda elus ärkab mehehakatis ka seksuaalselt. Nad armuvad ning lahkuvad templist. Kuid mehe edasine elu muutub maapealseks põrguks ning ta otsustab tulla templisse tagasi, et vaimselt taastuda.

Film tuleb näitamisele 35mm lindi pealt ning publikuga tuleb vestlema režissöör Kim Ki-duk.

Linastub kinos Artis neljapäeval, 8. oktoobril kell 18.30.