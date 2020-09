Reedel algab filmifestival JAFF

Reedel, 2. oktoobril algab 14. Jaapani animatsiooni ja elustiili filmifestival JAFF, mis pidi algselt toimuma tänavu kevadel, kuid lükkus mitu korda edasi. Selle aasta JAFF-i teema on "Paralleelsed maailmad".

Kuigi 3.–4. oktoobri nädalavahetusel toimuma pidanud J-Zone'i üritus jääb ära, toob 2. kuni 11. oktoobrini kestev filmifestival vaatajateni üle 20 filmi, mida saab vaadata nii päriselus (kinodes Artis ja T1 Cinamon) kui ka internetis, Elisa Stage'i platvormil.

Programmis on muu hulgas värsket animatsiooni, nagu "Seotud maailmad", "Tema sinine taevas", "Tere, maailm!", "Okko võõrastemaja", mille kangelased teevad ajarännakuid, jõudes hingede maailma ja viimaks ka Jaapanisse, mis paikneb paralleelmaailmas, kuid on seotud ka reaalse maailmaga. Programmis on ka vaatajate armastatud "Pahupidi Patema" ning psühheelse animatsiooni klassika, Satoshi Koni "Paprika", mis uurib inimeste alateadvuse maailma.

Samuti leiab programmist linateose "Vapper isa online" töökoha kaotanud isast, kes püüab taastada pojaga sidemed mängu Final Fantasy XIV virtuaalses keskkonnas.

Festivali avab 2. oktoobril Anshul Chauhani film "Vastupidi/Kontora", mis pälvis 2019. aastal PÖFF-i peaauhinna.

Programmi "Punane vaip" on lülitatud eelmisel aastal Veneetsia filmifestivali avanud Hirokaza Kore-eda "Tõde" ning Takeshi Miike kassahitt "Esimene armastus", mille Euroopa esilinastus toimus San Sebastiani filmifestivalil.

Septembris esitles JAFF vaatajatele retrospektiivi tuntud Jaapani režissööri Akira Kurosawa juubeli puhul. Neile, kes ei jõudnud tema loominguga tutvuda, näitab festival dokumentaalfilmi "Akira Kurosawa Vene unenäod" tema filmi "Dersu Uzala" võtetest. Kavas on ka Kurosawa "Peidetud kindlus", mille süžee alusel kirjutas George Lucas oma legendaarse "Tähesõdade" stsenaariumi.

Programmis "Versus" kõrvutab festival traditsiooniliselt anime ja selle motiividel filmitud mängufilmi. Seekord on kavas klassikaline "Pokémon – ma valin sinu!" ja Hollywoodi versioon "Detektiiv Pikachu".

Sake-sõpradel soovitab festivali meeskond vaadata dokumentaalfilmi "Kampai! Sakeõed" kolmest jaapanlannast, kes otsustasid hakata tegelema tüüpilise meeste alaga – selle traditsioonilise joogi valmistamisega – mida eelmistel sajanditel oleks seda peetud pühaduseteotuseks.

Lisateavet tänavuse JAFF-i filmiprogrammi kohta saab festivali kodulehelt.