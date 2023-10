Kinosilm | Mongoolia indie-kinost Taylor Swiftini

Tristan Priimägi iganädalases kinolevi ülevaates on sel korral lausa seitse uut filmi, mille hulgas on nii seksiteemaline mongoolia indie-film, kolmetunnine Taylor Swifti kontsertfilm kui ka lausa kaks linalugu, mis peavad leppima miinimumpunktidega.

Tundub, et Ameerikamaa jätkuvad streigid (ja ehk veel mingi mõjur) on jätnud eesti kinolevisse vaakumi, mida tundub täitvat täielik segapuder. Suurel linal pakutakse audiovisuaalset pastat igas vormingus, eksperimenteerimine kohati õigustab end, aga need, kes tavavõtmes üritavad jätkata, on küll seekord üsna käpuli.

Müügitüdruk

Худалдагч Охин

Janchivdorj Sengedorj

Mongoolia

Otaku

Otaku panus eesti kinolevisse on toetust väärt. Alles tõid nad JAFFi raames välja täispika spordi-anime "Esimene pealtpanek" ja nüüd mongoolia seksiteemaline indie-film! Ma pole kindel, kas meil üldse kunagi mõni mongoolia film on levis olnud. Kui paljud meist on elus mõnda näinud? Kui ei ole, on nüüd hetk seda viga parandada, sest "Müügitüdruk" on igati vaimukas komöödia ja isegi väikeste erootika-sugemetega indie-film tudengist, kes läheb kursaõde asendama tööle sekspoe leti taga ja kohtab seal igasugust rahvast, nende hulgas ka poeomanikku Katjat, kellega areneb välja huvitav sõpruse-mentori-õpilase suhe.

Lisage siia veel mõnus kaasaja kõverpeegel, mille tekitab sellise eksootilise kultuuri filter – ka kõneldav keel, lääne popkultuuri mõjud, mongoli kultuuriteemad – ja tulemuseks üks eriline kinoelamus. Vahepeal jääb küll tegevus veidi seisma ja natuke tihedam montaaž kuluks kohati ära, aga kokkuvõttes on see iga kell rohkem vaatamist väärt kui mõni järjekordne suvaline ameerika või prantsuse filmike. Tehke endale see teene ja avardage oma maailma.

4 / 5

Taylor Swift | The Eras Tour

Sam Wrench

USA

Trafalgar Releasing

Kummaline, et see elu kokkuvõtete tegemise aeg nihkub praeguse elutempo ja tähelepanuvõime juures vaikselt ettepoole. 33-aastane Taylor Swift on ühe tuuriga ja kolmetunniste kontsertidega ära vormistamas oma senist karjääri, kattes kõik need plaadid, millele erituuri veel toimunud polnud. Tulemuseks kõigi aegade tulusaim tuur ja ühe edukaima kino-avanädalavahetusega kontsertfilm. Produktsioon on muidugi võimas – nagu oodata oligi – ja Dolby saund hakkab eriti hilisemate, sünteetilisema tantsubiidiga plaatide puhul päris hästi tööle. Taylor Swift ise on mulle võhikule väga sümpaatne ja suudab olla ühtlasi täielik staar, aga samas jätta end tõstmata isegi natukene kõrgemale kõigist teistest sinna kogunenud inimestest. Ameerika ühe levinud stambi – girl next door – täiuslik kehastus.

Muusikaliselt on ka igati austust väärt, et ta oma lood ise kirjutab ja need kõik tema omailma – rännakut läbi senise elu, nagu ta ütleb – peegeldavad. Minule on see küll enamasti muusikaliselt üsna ühte auku, samad neli duuri vahelduvad veidi erinevas seades ringiratast joostes ja vahepeal rütmi vahetades, sellest nõiaringist väljapoole eksitakse harva, eriti alguse poole. Sõnades tundub domineerivat teismelise heartache ja heartbreak. Jällegi tore, kui see noortele koolitüdrukutele pakub samastumisvõimaluse ja muredele leevenduse, sest see kõik on lihtne, aga mitte rumal. Samas tundub kogu see karjääri esimene ots olevat temaatiliselt üsna sinna keskkooli kinni jäänud, mõne väga ägeda erandiga (näiteks "The Last Great American Dynasty", kus on pigem sellist Fitzgeraldi vaibi).

Üldiselt mulle meeldis, aga muusikaliselt ikkagi vajalikul määral kaasa ei tõmmanud. Samas võimalus suurel linal vaadata tõelist nn meie ajastu poptähte, kelle staaromadustes ei jää küll mingit kahtlust. Jäin ka endalt küsima, et milline see ta olulisus siis tegelikult meie ajas on? Kui maha arvestada kõik majanduslikud ja muud rekordid ning kvantitatiivsed näitajad, siis mida ta tegelikult muutnud on? Täitsa tahaks teada. Peale selle üldise hüvangu muidugi, et julgustanud ilmselt ka paljusid teisi naisi leidma oma häält, kitarri või ukulelet. Aga tänapäeva hullus maailmas on ehk juba seegi suur saavutus, kui kellelgi õnnestub oma väärikus ja tasakaal säilitada ilma ühegi narko-, alko-, hooldusõigus- või finantsskandaalita. Taylor Swift on suutnud sellega hakkama saada. Jääb ka mulje, et see The Eras Tour on vahekokkuvõte senisest, millele järgneb mingi suuremat sorti suunamuutus. Eks ole näha.

3,5 / 5

Tina

T.J. Martin, Daniel Lindsay

UK-USA

Park Circus

Juba teine muusikatoode järjest ilma eestipoolse levitajata, ja iseenesest üsna kurioosne juhtum. HBO film? 2021. aastast? Kinolevis?

Film on iseenesest päris hea kokkuvõte Tina Turneri rohkem ja vähem juba põhjalikult läbi räägitud eluetappidest. Tuna Turneri lugu on suur Ameerika muinasjutt tugevast naisest, kes pidi kannatama aastaid vägivalda, ent võttis saatuse enda kätesse ja murdis nõiaringi, mõtles end uuesti välja ja sai üksi kuulsamaks kui kunagi varem. Kellele siis selline lugu ei meeldiks? Seda on ka erinevates doki- ja mängufilmiformaatides juba küllastumiseni käsitletud ning siinne dokk (millele Turneri mees viitab filmis kui "kokkuvõtvale") keskendub õnneks ka elule pärast tema esimest sooloplaati "Private Dancer", kus enamus jutte muidu otsa saavad. Eks õnn olegi igavam kui kannatused ja tore, et Turneri oma skepsist kunagiste piinade ülessoojendamise küsimuses siin ka avalikult käsitletakse. Tina Turner ei ole ohver, vaid võitja, isegi kui meedia või avalikkus sooviksid tihti keskenduda traagikale.

Tina Turner lahkus siit maailmast tänavu mais, eduka ja õnnelikuna. Olgu see dokk siis ta mälestuseks välja toodud, kuigi ausalt öelda peaks kinolevi keskenduma millelegi muule kui kahe aasta tagused teledokid. Piiratud arv õhtuse vööndi linastusi veel tulemas.

3,5 / 5

Rumal raha

Dumb Money

Craig Gillespie

USA

ACME

Kogu oma sotsialistliku ja Wall Streeti kriitilise signaliseerimise juures on "Rumal raha" kahjuks... üsna rumal film. Võib-olla pani Adam McKay "The Big Short" juba lati Wall Streeti kriitika osas palju kõrgemale paika. "Rumal raha" on naiivne ja ilustab erinevalt "The Big Shortist" päris palju sündmusi. GameStopi aktsiate afäär ei olnud rahva võit üle investeerimispankade. Suure osa kasumist võtsid erainvestorite asemel siiski riskifondid ja tavainimesed lõpetasid suuremas osas kaotustega. Afääri tulemusena ehitati pankadele ja fondidele veel paar seadusandlikku turvapatja juurde ning kedagi asjaosalistest, kes vahepeal illegaalselt kauplemist piirasid ja siseinfot kasutasid, kohtulikult ei karistatud.

Filmi keskne ideaal sellest, et üksikinimene võiks suuta suruda maha oma soov rikastuda selleks, et teha mingi kollektiivne kriitiline statement finantsasutuste aadressil, on hobuse unenägu. Seetõttu tundus ka siinse filmi ekstaatiline toon veidi ülearune ja ülemängitud.

2,5 / 5

Trollid pundis koos

Trolls Band Together

Walt Dohrn

USA

Hea Film

Trollide uus seiklus on muidugi igati kohaselt sama värviline ja sädelev kui ükssarviku.... lakk, aga kahjuks ka sama sisutihe. Ma julgeks muidu öelda, et Trollide filmisari on võrdlemisi õnnestunud olnud omas kategoorias ehk pere kõige väiksemate trollide meelelahutajana, aga see kolmas osa on eelmistega võrreldes lati nii madalale pannud, et iga troll jookseb sirge seljaga alt läbi.

Tõsiasi, et kõik kolm filmi on lavastanud sama inimene, tundub hakkavat mõjuma halvasti nii tema kui meie vaimsele tervisele. Muusikaliselt ka nagu magedam kui varem.

1,5 / 5

Kohtumõistmise öö

Night of the Hunted

Franck Khalfoun

USA

Garsu Pasaulio Irasai

Seda nädala kokkuvõtte lõppu kokku kaapides käib lusikas ikka küll väga valjusti vastu põhja. Selle filmi võiks John Carpenterile mõeldes ümber nimetada "Verbal Assault on Precinct 13", sest bensiinijaamas noort daami vangis hoidev snaiper üritab teda järjekindlalt tappa... oma lolli jutuga. Juba ammu pole oodanud üht halastuslasku sellise igatsusega, et me saaksime kõik selle verbaalse kõhulahtisuse juba ära lõpetada ja edasi minna. Halva tegelase motivatsioonist ja tegutsemismeetoditest ma pigem üldse ei hakka rääkimagi, sest selleks on vaja mingit muud oskust kui need, mis mul pakkuda.

0,5 / 5

Suur (häda)vale

Sick Girl

Jennifer Cram

USA

Eks lolle ole igal pool, aga kinolevi jätab küll mulje, et Ameerikas on neid kohe erakordselt tihedalt liikvel. Eriti siinne peaosaline, kes on nördinud, et ta kunagised sõbrad ei viitsi enam temaga koos juua ja valetab seetõttu, et tal on vähk, et rohkem tähelepanu saada.

See võiks olla tema lolluse lõpp, aga ei – on alles algus. Järgneb hulk uskumatult vastutustundetuid ja täiesti debiilseid arutluskäike, järeldusi ja uusi tegusid, mis panevad mind rõõmuga embama iga tulevast pandeemiat ja muud katastroofi.

0,5 / 5

Nädala sündmused

BANFF mäefilmide festival

18. – 19. oktoober

Apollo Solaris (Tallinn) ja Elektriteater (Tartu)

Kuna Eestis on mäed väga väikesed, siis on üsna väike ka mäefilmide festival. Kavas on "seitse erineva pikkusega filmi" kogupikkusega kaks ja kolmveerand tundi. Veidi sügavamalt Fientast kaevates leiab ka filmide nimekirja, mis küll mulle kui lauskmaamehele midagi ei ütle, aga ehk targemad teavad.