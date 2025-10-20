X!

Neljandat korda toimuv Banff mäefilmide festival keskendub sel aastal polaaraladele

Neljandat aastat Eestisse jõudev iga-aastane mäefilmide festival BANFF keskendub tänavu maailma polaarpiirkondadele: ühe filmiõhtu jooksul linastuvast kuuest filmist kolm on filmitud maailma kõige külmemates paikades.

Kokku toimub tänavu Eestis neli BANFF filmiõhtut, esmakordselt jõuab Kanadast pärit rändfilmifestival sel aastal ka Pärnusse.

"Kõik Banffil näidatavad filmilood näitavad lugusid piiride nihutamisest. Näeme inimeste suhet loodusega, nende rännakuid maailma äärealadel, nii geograafilises kui vaimses mõttes," kommenteeris Banffi Eesti-poolne korraldaja Kätlin Palm. "Polaaralad on paigad, kus inimeste ja looduse vastasseis on kõige äärmuslikum, kuid samas ka kõige inspireerivam." 

"Elu võimalus" on üks selle aasta filmiprogrammi filmidest, kus jälgitakse tuntud suusaperekonna ekspeditsiooni Antarktika südamesse. Filmis "Jääjugade otsinguil" seab tippsüstasõitja omale eesmärgiks sõita süstaga alla 20 meetri kõrguselt liustiku jugadest Svalbardis. Samuti räägivad tänavused linateosed avastamisrõõmust, seda nii naiste freeride-mägirattasõidu uutest saavutustest filmis "Igal ajal-Utah" või kunstniku mõtisklus inimkonna jalajälje üle filmis "Jäljed Katmail"

Banff Mäefilmide Festival jõuab Eestisse neljandat aastat: esimesel aastal toimus festival üksnes Tallinnas, teisel ja kolmandal aastal lisaks Tallinnale Tartus. Sellest aastast jõuavad Banff filmid ka Pärnusse. "Meie eesmärk on vedada iga-aastast üritustesarja, mida saaks külastada mitmel pool Eestis," ütles Kätlin Palm. "Kuna näeme, et taolised seiklusfilmid väga kõnetavad inimesi ning meie filmiõhtud on varasemalt läinud täissaalidele, siis läheme edasi ka Pärnusse."

1976. aastast toimuv Banff Mäefilmide Festival on mägikultuuri, spordi- ja keskkonnateemadel tehtud filmide esitlus, mis toimub igal sügisel Kanadas. Rahvusvaheline žürii valib rohkem kui 400 filmist välja 80 parimat, mida näidatakse nädal aega kestval festivalil. Vahetult pärast festivali lähevad valitud filmid ränd-turneele üle maailma ja jõuavad 800 linna enam kui 40 riigis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

