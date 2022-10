Eestis toimub esmakordselt mäeteemaliste filmide rändfestival

1976. aastast toimuv Banffi nimeline filmivõistlus ning mägikultuuri, spordi- ja keskkonnateemadel tehtud filmide esitlus toimub igal sügisel Kanadas. Rahvusvaheline žürii valib rohkem kui 400 filmist välja 80 parimat, mida näidatakse nädal aega kestval Banffi festivalil. Vahetult pärast festivali lähevad valitud filmid rändturneele üle maailma ja jõuavad 800 linna enam kui 40 riigis.

Eelmisel aastal kontakteerus eestipoolne korraldaja Kätlin Palm Banffi meeskonnaga Kanadas, et tuua see festival Eestisse. "Olen ise külastanud festivali mitmeid kordi Londonis ja hiljuti ka Helsingis. Minu jaoks on tegu väga erilise ja inspireeriva üritusega. Tahtsin, et ka Eestis saadaks sellest osa," selgitas Banffi eestipoolne korraldaja Kätlin Palm. "Kanada meeskond oli Eestiga koostööst huvitatud ja nii saigi mõttest plaan."

Sõpruses toimuva filmiõhtu programm on kokku pandud koos Banffi Kanada korraldajatega, pidades silmas just Eesti publiku eelistusi ja eesmärgiga, et esindatud oleks võimalikult erinevad teemad, huvigrupid ja kultuurid. Tallinnas tuleb näitamisele seitse spetsiaalselt Eesti publiku jaoks välja valitud filmi. Õhtu põhifilm on "Õppides uppumist" ("Learning to Drown"), mis on portreefilm Kanada ühest suurimast ekstreemsporditähest Jess Kimurast.

Kõik filmid on ingliskeelsed ja neile on lisatud eestikeelsed subtiitrid. Edaspidi on Kätlin Palmi sõnul eesmärgiks lisaks Tallinnale korraldada Banffi üritusi ka väljaspool pealinna.