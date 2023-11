Kinosilm | PÖFF-i kõrvale kaks õudusfilmihoiatust

PÖFF käib täie hooga ja muule eriti kinodes ruumi ei jätku. Vanemad filmid küll jätkavad, aga uusi sel nädalal sisuliselt peale ei tulnud, vaid kaks õudukat, mille puhul võib tõesti täie kindlusega väita, et need on täielik õudus, kirjutas Tristan Priimägi iganädalases levifilmide ülevaates.

Kurjuse meloodia

The Piper

Erlingur Thoroddsen

USA

Hea Film

Hamelini vilepillipuhuja legendil põhineva loo teeb kurvalt eriliseks ja vaatamisväärseks vaid see, et ühes peaosas astub üles tänavu jaanuaris kadunuks jäänud ja lõpuks juunis surnult mägedest leitud näitleja Julian Sands, kes 1980-1990ndatel paljudele oma kultuslike žanrifilmidega nagu "Warlock", "Gothic" või "Boxing Helena".

"Kurjuse meloodias" on ta meeldejääv maniakaalne dirigent, mees-Tár, kelle puhul eesmärk pühendab abinõu, kui tahetakse kadunud sümfoonia taasesitusega taas ellu äratada üks iidne koletis, kes osutub... Hamelini vilepillipuhujaks digitaalsete oranžide leegitsevate silmadega.

Halb näitemäng kogu trupi ulatuses, täiesti läbi uurimata ja selgitamata taustalugu ning selline tunnusmuusika, mille peale iga koletis põgeneks tuhatnelja nii kaugele kui võimalik, iga vaataja suureks kadeduseks. Lõpplahendus on täielik iba ja viitab sellele, et muusikas võrdub mažoorne hea ja jumalikuga ning minoorne või atonaalne muusika halva ja kuratlikuga. Minu meelest on pehmelt matsuv laundž-biit ikka kurjusele palju lähemal kui kakofoonia.

Pool punkti Julian Sandsi eest. Ja huvitaval kombel võib PÖFFi kavast leida veel ühe surmajärgselt välja tulnud Julian Sandsi filmi "Kehaodüsseia". Usun, et tõenäoliselt on see teine parem.

1 / 5

Kallis David

Dear David

JohnMcPhail

USA

ACME

Oot, tundub, et kivina kukkuva aktsiaga Buzzfeed üritab vägisi taas ellu äratada aegu, kui nad viieks minutiks olulised olid ja omast arust meediamaastikku mudisid kiirtoiduliste lugudega nagu "10 põhjust, miks esmaspäevad on kõige halvemad päevad" jms.

Buzzfeed Studiose poolt rahastatud film toimub Buzzfeedi kontoris (!), kus näeme tõsielusündmustel põhinevat lugu sellest, kuidas Buzzfeedi autor Adam Ellis kirjutas Buzzfeedi (ilmselt) kõigi aegade edukama loosarja sellest, kuidas tal kodus kummitas. See kõik juhtus internetiaastates eelajaloolisel 2017. aastal.

Kummitus on algkooli tasemel eriefektidega ellu kutsutud väikese poisi vaim, kes hakkab Adamit kõigepealt küberkiusama ja siis ta und rikkuma. Lõpplahenduses tiisitakse täieliku viimase minuti meeleheitega ka järjefilmi. Loodan, et nad lähevad enne kõik pankrotti.

0,5 / 5